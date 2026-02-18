قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"أنا لم أضع الكلام في فمك".. نقاش حاد بين محلل أمريكي ومذيعة القاهرة الإخبارية
انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
أسواق غزة تعود للحياة مع حلول شهر رمضان
متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026
بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس .. غداً
ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك
خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة
15 يوم إجازة سنوية وأيام دراسية مدفوعة .. تفاصيل حقوق الموظفين وفقًا للقانون
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية وسط حالة من الضبابية وعزوف المستثمرين عن المخاطرة، وذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.  

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن "المبادئ التوجيهية" الرئيسية في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة حول النزاع النووي، رغم أن الاتفاق النهائي ليس وشيكاً.

وأرسلت الولايات المتحدة قوة عسكرية إلى الشرق الأوسط للضغط على طهران لتقديم تنازلات، فيما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "تغيير النظام" في إيران قد يكون أفضل الاحتمالات.  

أداء الدولار في الأسواق  

وقال رئيس قطاع التداول في شركة "ماني كورب"، يوجين إبستين، إن أداء الدولار يميل إلى التحسن في أوقات الضبابية مع توجه المستثمرين نحو شراء سندات الخزانة الأميركية وبيع الأسهم.

وارتفع الدولار 0.57% إلى 0.774 فرنك سويسري، فيما انخفض اليورو 0.34% إلى 1.181 دولار متجهاً نحو تسجيل خسائر للجلسة السادسة على التوالي مقابل العملة الأميركية. كما ارتفع مؤشر الدولار 0.41% إلى 97.50 نقطة.  

تحركات العملات الأخرى  

كما انخفض الين الياباني للجلسة الثانية على التوالي بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.9% إلى 1.3502 دولار بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى في خمس سنوات في ديسمبر، مع تباطؤ نمو الأجور، ما يزيد من احتمالات خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

كما انخفض الدولار الأسترالي 0.38% إلى 0.7042 دولار أميركي.  

ترقب بيانات الفدرالي  
وينتظر المستثمرون نشر أحدث محاضر اجتماعات  الفيدرالي الأميركي وصدور بيانات اقتصادية هامة في وقت لاحق من الأسبوع، وسط توقعات بأن تؤثر التطورات الجيوسياسية والاقتصادية على توجهات السياسة النقدية.  

ويعكس ارتفاع الدولار الأميركي حالة عزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، فيما تتأثر العملات الأخرى ببيانات اقتصادية وسياسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات الفدرالي المقبلة. 

سعر الدولار اليوم ارتفاع الدولار اليورو الجنيه الاسترليني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

بالصور

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد