الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية وسط حالة من الضبابية وعزوف المستثمرين عن المخاطرة، وذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن "المبادئ التوجيهية" الرئيسية في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة حول النزاع النووي، رغم أن الاتفاق النهائي ليس وشيكاً.

وأرسلت الولايات المتحدة قوة عسكرية إلى الشرق الأوسط للضغط على طهران لتقديم تنازلات، فيما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "تغيير النظام" في إيران قد يكون أفضل الاحتمالات.

أداء الدولار في الأسواق

وقال رئيس قطاع التداول في شركة "ماني كورب"، يوجين إبستين، إن أداء الدولار يميل إلى التحسن في أوقات الضبابية مع توجه المستثمرين نحو شراء سندات الخزانة الأميركية وبيع الأسهم.

وارتفع الدولار 0.57% إلى 0.774 فرنك سويسري، فيما انخفض اليورو 0.34% إلى 1.181 دولار متجهاً نحو تسجيل خسائر للجلسة السادسة على التوالي مقابل العملة الأميركية. كما ارتفع مؤشر الدولار 0.41% إلى 97.50 نقطة.

تحركات العملات الأخرى

كما انخفض الين الياباني للجلسة الثانية على التوالي بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.9% إلى 1.3502 دولار بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى في خمس سنوات في ديسمبر، مع تباطؤ نمو الأجور، ما يزيد من احتمالات خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

كما انخفض الدولار الأسترالي 0.38% إلى 0.7042 دولار أميركي.

ترقب بيانات الفدرالي

وينتظر المستثمرون نشر أحدث محاضر اجتماعات الفيدرالي الأميركي وصدور بيانات اقتصادية هامة في وقت لاحق من الأسبوع، وسط توقعات بأن تؤثر التطورات الجيوسياسية والاقتصادية على توجهات السياسة النقدية.

ويعكس ارتفاع الدولار الأميركي حالة عزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، فيما تتأثر العملات الأخرى ببيانات اقتصادية وسياسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات الفدرالي المقبلة.