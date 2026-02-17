رسميا الآن.. ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، ليسجل زيادة ملحوظة في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية، بعد موجه من التراجع الاسبوع الماضي.

أسعار الدولار اليوم

وسجلت العملة الأمريكية صعودًا بمتوسط 20 قرشًا مقارنة بمستوياتها السابقة، في تحرك شمل جميع البنوك.

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-2-2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكان والتعمير 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.