آلاف المصلين يؤدون أول صلاة تراويح في المسجد الأقصى | صور

شهد المسجد الأقصى المبارك مساء اليوم الثلاثاء، إقبالا واسعا من المصلين لأداء صلاة التراويح الأولى لشهر رمضان، حيث عمت أجواء من الروحانية والتكافل الاجتماعي بين المشاركين.

وأعلنت دار الإفتاء في فلسطين أن يوم غد الأربعاء، 18 فبراير 2026، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

وأفاد محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، في بيان رسمي، أن لجان الرصد الشرعي في فلسطين تابعت تحري هلال رمضان، مستعينة بالحسابات الفلكية المحلية والدولية، مؤكداً ثبوت رؤية الهلال بالوجه الشرعي.

وأشار البيان إلى أن لجان الرصد، بمشاركة عدد من علماء الدين والشخصيات الرسمية، تابعت عملية التحري في رحاب المسجد الأقصى، وتأكدت من إمكانية رؤية الهلال مساء اليوم.

ودعا المفتي العام أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية إلى اغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وصلة الأرحام، مع تعزيز قيم التكافل والتراحم، سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.