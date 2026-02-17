تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مشهد مراسم تسليم وتسلم القيادة في تقليد عسكري أصيل للوفاء بالمهام والمسؤوليات كان مشهدًا عظيمًا، مشيرًا إلى أن القائدين جلسا جنبًا إلى جنب، وهو مشهد فريد لن يُرى في أي بلد آخر.

وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد إن كل شخص لديه مسؤولية ويأتي من بعده ليكمل هذه المسؤولية، مؤكدًا على استمرارية الالتزام بالمهام الوطنية.

وأضاف أن هؤلاء رجال مصر قدموا نموذجًا مشرفًا، مشيرًا إلى أن الفريق أشرف زاهر القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق.