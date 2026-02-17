بشرى لمعلمي الحصة .. قرار عاجل من التعليم

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل توجيه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بسرعة حصر كافة المستحقات المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة، وصرفها بكافة مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" دعم المعلمين والارتقاء بهم على رأس أولويات وزير التربية والتعليم ".



وتابع شادي زلطة :" معلمي الحصة جناح مهم وأساسي في تطوير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية"، مضيفا:" وزير التعليم وجه بحصر وسرعة صرف المستحقات المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة ".



وأكمل شادي زلطة :" سيتم صرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير"|.

ووجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بسرعة حصر كافة المستحقات المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة، مشددا على سرعة صرفها بكافة مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة صرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير.

وعلى جانب آخر ، أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس “تحيا مصر” التابعة لإدارة المقطم التعليمية بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعمل داخل المدارس.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

