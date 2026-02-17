طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

تُعد الكنافة بالقشطة الكدابة من أسرع وأسهل وصفات الحلويات الشرقية، حيث تمنحكِ قوام وطعم القشطة الغني بدون استخدام قشطة جاهزة، وبمكونات اقتصادية متوفرة في كل بيت.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي بطريقة بسيطة وسهلة، وبمذاق كريمي ومقرمش من الخارج يضاهي ما تقدمه محلات الحلويات، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

المكونات

للكنافة:

نصف كيلو كنافة

كوب سمن أو زبدة مذابة

2 ملعقة كبيرة سكر

للقشطة الكدابة:

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة قشطة (اختياري لزيادة الطعم)

للشربات (القطر):

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير نصف ليمونة

فانيليا

طريقة التحضير:

أولًا: تحضير الشربات

ـ في قدر على النار، يُخلط السكر مع الماء ويُترك حتى الغليان.

ـ يُضاف عصير الليمون ويُترك 8–10 دقائق حتى يثقل القوام.

ـ تُضاف الفانيليا ويُترك ليبرد تمامًا.

ثانيًا: تحضير القشطة الكدابة

ـ في وعاء، يُخلط الحليب مع النشا والدقيق والسكر جيدًا قبل وضعه على النار.

ـ يُرفع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام.

ـ تُضاف الفانيليا والقشطة (إن وُجدت)، ثم يُترك ليهدأ قليلًا.

ثالثًا: تجهيز الكنافة

ـ تُفرك الكنافة باليد جيدًا.

ـ يُضاف إليها السكر والسمن المذاب وتُقلب حتى تتشرب بالكامل.

ـ يُوضع نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة ويُضغط جيدًا.

ـ تُوزع القشطة في المنتصف.

ـ يُغطى بباقي كمية الكنافة مع الضغط الخفيف.

رابعًا: الخَبز والتقديم

ـ تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 30–40 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

ـ تُسقى بالشربات البارد فور خروجها من الفرن.

ـ تُترك دقائق ثم تُقطع وتُقدم.

نصائح لضمان نجاح الوصفة

ـ تأكدي من أن الشربات بارد تمامًا قبل سكبه على الكنافة الساخنة.

ـ يمكن إضافة مكسرات مجروشة أو جوز هند حسب الرغبة.

ـ الضغط الجيد للكنافة في الصينية يمنع تفككها بعد الخَبز.