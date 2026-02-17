مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة الأولى .. حمادة هلال يتخلى عن كراماته

شهد مسلسل المداح أسطورة النهاية، الحلقة الأولى -للفنان حمادة هلال- بداية قوية للأحداث التي بدأت مساء اليوم عبر قناة mbc مصر الفضائية.

وتبدأ أحداث مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة الأولى، بمولود جديد عام 666 قبل الميلاد، ويحتفل به الجن، ولكن صابر (حمادة هلال) يتخلص منه، الأمر الذي يجعل سميح (فتحي عبد الوهاب) يغضب.

فيما يذهب حمادة هلال، لأحد الشيوخ في المغرب فيخبره بأن تاج يمكن أن يعود بشرط أن يتخلى صابر عن قوته، فيتخلى بالفعل عن كراماته وينقذ تاج لكنها تلومه لأنه لن يستطيع أن يرى الجن مرة أخرى.

وخلال أحداث مسلسل المداح الحلقة الأولى، يظهر علاء مرسي في دور عالم، بمقطع فيديو على تيك توك ليحذر الناس من نار وحرائق في كل مكان وأن السبيل الوحيد للنجاة هو الإيمان.

بوسترات مسلسل المداح

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح" أسطورة النهاية" البوسترات الرسمية للعمل.

ونجح المنتج صادق الصباح في الحصول على توقيع الفنان فتحي عبد الوهاب للعودة من جديد لسلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل قبل عامين.

حيث من المنتظر أن يشارك عبد الوهاب بشخصيته الشهيرة "الدكتور سميح الجلاد" في الجزء السادس المنتظر، بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ومجموعة كبيرة من النجوم وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعد هذا الجزء هو الاخير في مسلسل المداح.

مسلسل المداح

مسلسل المداح الجزء الخامس: أسطورة العهد رمضان الماضى 2025، ضم 30 حلقة، وشارك فى بطولته كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوى، مى كساب، هبة مجدى، يسرا اللوزى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محى الدين، جورى بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهرى، ومحمد عبدالحافظ، فيما ظهر فتحى عبدالوهاب كضيف شرف. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.