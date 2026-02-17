قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضيحة تهز بريطانيا .. اعتقال 15 موظفًا بمستشفى للأمراض النفسية بتهم الاغتصــ.ـاب والإهمال
رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
آخر ليلة في شعبان .. كيف استعد لشهر رمضان؟
عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نواب البرلمان: تأمين الطاقة للمصانع والخدمات خطوة إستراتيجية لدعم الاقتصاد وحماية المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أكدت الحكومة، بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة، في إطار حرص الدولة على استقرار الإنتاج، دعم الاقتصاد الوطني، وحماية مصالح المواطنين خلال الفترة الحالية، بما في ذلك موسم رمضان.

ورحب نواب البرلمان بهذه الخطوات الاستراتيجية، مؤكدين أن تأمين الطاقة ورفع كفاءة منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة يشكل قاعدة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

قالت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن الحكومة تعمل بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل حاسم لتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة، مؤكدة أن هذا يأتي في إطار سعي الدولة لضمان استمرارية عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين، مع توفير البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص، لـصدى البلد"، أن متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لموقف منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة وتحديثها، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، يعكس حرص الحكومة على تحسين جودة التشغيل وخفض الفقد الفني والتجاري، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي.

وأضافت: "توجيهات القيادة السياسية تُظهر أهمية التوازن بين تنمية الاقتصاد وحماية استقرار الخدمات للمواطنين، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة والطيران والبنية التحتية، بما يعزز كفاءة القطاعات الحيوية ويضمن حقوق المواطنين في الحصول على خدمات عالية الجودة".

وأكدت العسيلي أن الحكومة ملتزمة بالخطط الرئاسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وزيادة دخول العاملين بالدولة، مع مواصلة التوسع في الإصلاحات الاقتصادية والضريبية، مضيفة أن كل هذه الإجراءات تسهم في تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، ، إن خطط الحكومة لتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة تشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والخدمي.

وأضاف سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير وتحديث منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة ستسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.

وأشار إلى أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية خلال الفترة الحالية يأتي في توقيت اقتصادي مهم، حيث يسهم في جذب المستثمرين الجدد وحماية المشاريع القائمة، مع ضمان استقرار التيار الكهربائي وخدمة المواطنين بكفاءة عالية.

وأكد أن هذه الإجراءات تؤكد رؤية الدولة في ربط التنمية الاقتصادية بخدمات مستدامة للمواطنين، وتحقيق توازن بين الإنتاج الوطني وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية.

كما قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذها من قبل الحكومة لتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة تمثل خطوة استراتيجية حاسمة لدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذا الإجراء يضمن استمرار الإنتاجية ويعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الشرقاوي ، في تصريح خاص لــصدى البلد"، أن متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمشروعات الطاقة المتجددة وتحديث شبكة الكهرباء تمثل جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز الاستدامة وخفض الفقد الفني والتجاري، وتحسين كفاءة التشغيل بما يخدم المواطن والاقتصاد معًا.

 ربط هذه الإجراءات بخطط الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أن ربط هذه الإجراءات بخطط الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية واحتياجات المواطنين اليومية، مؤكدًا أن كل هذه الجهود تعكس التخطيط الاستراتيجي الدقيق للحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تأمين الطاقة للمصانع نواب البرلمان

