قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضيحة تهز بريطانيا .. اعتقال 15 موظفًا بمستشفى للأمراض النفسية بتهم الاغتصــ.ـاب والإهمال
رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
آخر ليلة في شعبان .. كيف استعد لشهر رمضان؟
عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

موعد أول أيام عيد الفطر
موعد أول أيام عيد الفطر
أخبار البلد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر رمضان لعام 1447هـ - 2026م، بعد استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية المنتشرة في الجمهورية.

واستطلعَت دار الإفتاءِ المصرية، هلال شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.       

الخميس الموافق 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك 

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وبهذه المناسبة، تقدم مفتي الجمهورية بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما هنأ الشعب المصري، وجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها، والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

ووفق الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام كاملا بواقع 30 يومًا، ليكون آخر أيامه يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026. إلا أن الموعد الرسمي لعيد الفطر سيُحدد بعد استطلاع هلال شهر شوال، بحسب ما تعلنه دار الإفتاء المصرية في حينه، علمًا بأن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أعلن أجندة العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2026.

وتشمل الإجازات الدينية الرسمية المتبقية في عام 2026:

إجازة عيد الفطر من الجمعة 20 مارس حتى الأحد 22 مارس 2026

وقفة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 26 مايو 2026
إجازة عيد الأضحى من الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو 2026

رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو 2026

مع احتمال تعديل الموعد وفق ما تسفر عنه الرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء.

الإفتاء رؤية هلال شهر رمضان استطلاع الهلال اللجان الشرعية دار الإفتاءِ المصرية الخميس رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صورة ارشيفية

حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

الزبادي

لسحور رمضان.. طريقة عمل الزبادي في البيت

طاجن التورلي بالدجاج

مغذي وشهي.. طريقة عمل طاجن التورلي بالدجاج في الفرن

طاجن التورلي بالدجاج

مغذي وشهي .. طريقة عمل طاجن التورلي بالدجاج فى الفرن

بالصور

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

التمر فى رمضان
التمر فى رمضان
التمر فى رمضان

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

زيادة الوزن
زيادة الوزن
زيادة الوزن

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد