رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر رمضان لعام 1447هـ - 2026م، بعد استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية المنتشرة في الجمهورية.

واستطلعَت دار الإفتاءِ المصرية، هلال شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

الخميس الموافق 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وبهذه المناسبة، تقدم مفتي الجمهورية بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما هنأ الشعب المصري، وجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها، والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

ووفق الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام كاملا بواقع 30 يومًا، ليكون آخر أيامه يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026. إلا أن الموعد الرسمي لعيد الفطر سيُحدد بعد استطلاع هلال شهر شوال، بحسب ما تعلنه دار الإفتاء المصرية في حينه، علمًا بأن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أعلن أجندة العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2026.

وتشمل الإجازات الدينية الرسمية المتبقية في عام 2026:

إجازة عيد الفطر من الجمعة 20 مارس حتى الأحد 22 مارس 2026

وقفة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 26 مايو 2026

إجازة عيد الأضحى من الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو 2026

رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو 2026

مع احتمال تعديل الموعد وفق ما تسفر عنه الرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء.