«لمسة إنسانية في رمضان».. محمود شعراوي: الجبهة الوطنية يخطط لتمكين المصريين بعيدًا عن الدعم المؤقت

أكد اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يضم مجموعة من أبناء الشعب المصري الذين يسعون لتقديم لمسة دعم بسيطة لإخوتهم من الفئات الأكثر احتياجًا، عبر توفير بعض مستلزمات شهر رمضان، مشاركةً منهم للمواطنين أجواء الشهر الكريم.

وأوضح شعراوي أن الحزب يضع خدمة المواطنين على رأس أولوياته، ولا يقتصر دوره على الدعم الموسمي، بل يمتلك خطة أوسع تستهدف تنمية قدرات المواطن المصري ورفع مستواه المعيشي، بما يسهم في تمكينه اقتصاديًا حتى لا يكون في حاجة إلى مساعدات مستقبلًا، سواء من خلال مشروعات على المستوى الصناعي أو التجاري أو غيرها.

وأشار إلى أن إطلاق المبادرات تزامن مع بداية شهر رمضان، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية التي ينفذها الحزب، بما يعود بالنفع على أبناء الشعب المصري في مختلف المحافظات.

وأطلق حزب الجبهة الوطنية هدية لجموع المصرين خلال شهر رمضان والتي تشمل 7500 طن لحوم ودواجن بشعر مخفض ومليون كرتونة سلع غذائية يتم توزيعها بجميع محافظات الجمهورية.