محتويات كرتونة «الجبهة الوطنية» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في رمضان| فيديو وصور

كشف محمد عمران، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، تفاصيل مبادرة الحزب لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا بمناسبة شهر رمضان المبارك، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

محتويات كرتونة رمضان

وأوضح أن كرتونة المواد الغذائية تضم مجموعة من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري، وتشمل: الزيت، السكر، السمن، الأرز، المكرونة، الصلصة، والشاي، بما يلبّي الاحتياجات الرئيسية للأسرة طوال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن حزمة دعم متكاملة تشمل كذلك توفير 5500 طن من الدواجن بسعر 75 جنيهًا للفرخة، إلى جانب طرح كميات من اللحوم بسعر 200 جنيه للكيلو، بهدف إتاحة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للأسر الأولى بالرعاية.

هدايا حزب الجبهة الوطنية

وأكد عمران أن هذه الجهود لن تقتصر على موسم رمضان فقط، بل تمثل بداية لخطة عمل مستدامة على مدار العام، داعيًا مختلف القوى الوطنية إلى المشاركة في المبادرة لتوسيع نطاق الاستفادة وتحقيق أثر ملموس داخل المجتمع.