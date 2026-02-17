شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا

أعلنت شرطة الكابيتول عن توقيف شخص يشتبه في حيازته سلاحًا ناريًا بالقرب من مبنى الكونجرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.

وأفادت الشرطة في بيان رسمي بأن قوات الأمن رصدت المشتبه به أثناء تجوله قرب الواجهة الغربية للمبنى، وتم توقيفه على الفور لضمان سلامة المنطقة.

ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب المنطقة مؤقتا، مشيرة إلى أنها تحقق في ملابسات الحادث وستصدر تحديثات لاحقة حال توفر معلومات جديدة.

وأكدت السلطات أن الوضع تحت السيطرة وأن أي تهديد محتمل تم التعامل معه بسرعة، في إطار الإجراءات الأمنية المشددة المحيطة بمبنى الكونجرس.