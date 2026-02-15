ترامب يمنح وسام الشرف من الكونجرس لـ جندي شارك في القبض على «مادورو»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح وسام الشرف من الكونجرس لأحد أفراد الجيش الأمريكي الذي لعب دوراً محورياً في القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في كاراكاس.

وذكر “ترامب”: "لقد قمنا بزيارة رائعة إلى فورت براج. التقينا بالعديد من الأبطال... سيحصل أحد الأفراد على وسام الشرف من الكونجرس لما حدث مؤخراً في فنزويلا... إنهم محاربون استثنائيون"…هكذا صرح ترامب للصحفيين يوم السبت.



والتقى ترامب يوم الجمعة بقوات خاصة في فورت براج نفذت العملية العسكرية في 3 يناير في كاراكاس.

وإلى جانب السيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي قدمته كقائد يعمل على تعزيز "السلام من خلال القوة"، كرم الرئيس القوات المشاركة في "عملية القرار المطلق"، وهي المهمة التي أنهت نظام مادورو في فنزويلا.

أعلن ترامب للجنود قائلاً: "نحن نمتلك أقوى جيش في العالم"، مؤكداً أن إدارته قد تجاوزت "آفة الصوابية السياسية" داخل القوات المسلحة.

وبينما انتهز الفرصة لعرض سردية القوة المطلقة، رابطاً بين العمليات العسكرية ضد إيران والعملية الفنزويلية في خطاب واحد، جاءت اللحظة الأكثر إثارة عندما فصّل ترامب عملية القبض على مادورو. ووصفها بأنها مهمة سريعة وقوية ومتقدمة تقنياً.

أكد ترامب أن مادورو كان متمركزاً في إحدى أكبر القواعد العسكرية في أمريكا الجنوبية، وأن القوات الأمريكية وصلت قبل أن يتمكن من البحث عن مأوى.