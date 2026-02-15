حريق مفاجئ في عقار بمدينة العبور.. والنيابة تنتدب المعمل الجنائي لكشف الأسباب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى عقار بمدينة العبور دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية، لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عقار بمدينة العبور.

السيطرة على الحريق

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتم الدفع ب 5 سيارات إطفاء مدعمة بسيارات الإسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمبانى المجاورة وفرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب داخل عقار مكون من بدروم وأرضي واربع طوابق ونشب الحريق بالبدروم في مخلفات قديمة خاصه بالسكان.