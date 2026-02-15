قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
هدف أنهى الجدل وأعاد الهيبة وعلى طريقة الحضري.. رونالدو يكتب فصلًا جديدًا من التحدي في الملاعب السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية

جابرييل سيميلاس مع محررة صدى البلد نورهان خفاجي
جابرييل سيميلاس مع محررة صدى البلد نورهان خفاجي
نورهان خفاجي

قال جابرييل سيميلاس، رئيس شركة "إيرباص" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن طائرة A350-900 التي انضمت إلى الناقل الوطني مصر للطيران، ليست مجرد إضافة للأسطول، بل هي محرك استراتيجي لربط القاهرة بأبعد النقاط في العالم برحلات مباشرة بدون توقف.

وجهات عالمية جديدة أمام مصر للطيران

أوضح “سيميلاس”، في تصريحات خاصة مع “صدى البلد”، على هامش مراسم تسلم مصر للطيران طائرة A350 الجديدة بمطار القاهرة، أن هذه الطائرة ستمكن مصر للطيران من المنافسة بقوة في سوق الرحلات طويلة المدى، حيث إنه بفضل الكفاءة العالية لطراز A350، سيصبح بإمكان مصر للطيران تسيير رحلات مباشرة (Non-stop) من القاهرة إلى لوس أنجلوس، وشيكاغو، وبكين، وشنغهاي"، مشيراً إلى أن هذا الربط سيعزز من دور القاهرة كحلقة وصل عالمية بين أفريقيا، أوروبا، أمريكا، وآسيا.

جابرييل سيميلاس رئيس شركة "إيرباص" عن المنطقة

وأعرب رئيس إيرباص عن المنطقة، عن فخره بتسليم طائرة A350-900، إلى مصر للطيران، مؤكداً أن مصر للطيران باتت أول مشغل لهذا الطراز المتطور في منطقة شمال أفريقيا، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية مع مصر، قائلاً: "نحتفل اليوم بمرور 50 عاماً من الشراكة مع مصر، والتي بدأت منذ عام 1977 بتسليم أول طائرة A300". 

أشار إلى أن طلبية مصر للطيران، بدأت بعقد لـ 10 طائرات في عام 2023، ثم توسعت بإضافة 6 طائرات أخرى خلال معرض دبي للطيران العام الماضي، ليصل إجمالي الطلبية إلى 16 طائرة ستنضم تباعاً لأسطول الشركة الوطنية.

توقعات السوق: 4000 طائرة جديدة للشرق الأوسط

وعن رؤيته لمستقبل الطيران في المنطقة، رسم “سيميلاس” صورة متفائلة جداً، حيث توقع أن يحتاج الشرق الأوسط لأكثر من 4000 طائرة جديدة خلال العشرين عاماً القادمة، وحوالي 1100 طائرة للقارة الأفريقية. 

جابرييل سيميلاس مع محررة صدى البلد نورهان خفاجي
جابرييل سيميلاس مع محررة صدى البلد نورهان خفاجي

وأشار إلى أن 42% من هذه الاحتياجات ستكون من فئة "الطائرات عريضة البدن" مثل A350، نظراً للطلب الهائل على السفر لمسافات طويلة.

وحول مميزات الطائرة، أوضح أنها مصنوعة بنسبة 70% من مواد متطورة، مما يجعلها أخف وأقوى، وتوفر 25% من استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

تكنولوجيا المستقبل وتحديات “سلاسل الإمداد”

ورداً على سؤال حول أزمة تأخر التسليمات العالمية، اعترف رئيس إيرباص عن المنطقة، بوجود تحديات في “سلاسل الإمداد”، لكنه أكد أن إيرباص تضع الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها في المواعيد المحددة كأولوية قصوى.

أما عن حركة السفر الحالية، أشار إلى أنه جاء من دبي إلى القاهرة على متن طائرة A380 وكانت "كاملة العدد"، وهو ما يعكس الحيوية الكبيرة التي يشهدها سوق الطيران في المنطقة حالياً.

ولم يغفل سيميلاس، الإشارة إلى التحول الجذري في ثقافة السفر بالمنطقة، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران منخفض التكلفة (Low-Cost) بات لاعباً رئيسياً في دفع عجلة النمو بالمنطقة.

 وأوضح أن الطلب المتزايد على الطائرات ذات الممر الواحد يعكس طفرة في هذا القطاع، مما يعزز من توقعات إيرباص بضرورة تزويد المنطقة بآلاف الطائرات الجديدة لمواكبة التوسعات في الرحلات الاقتصادية والمتوسطة، جنباً إلى جنب مع الطائرات عريضة البدن.

جابرييل سيميلاس رئيس شركة "إيرباص" عن المنطقة
مصر للطيران طائرة مصر للطيران مطار القاهرة ايرباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

بالصور

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد