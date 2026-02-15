رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية

قال جابرييل سيميلاس، رئيس شركة "إيرباص" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن طائرة A350-900 التي انضمت إلى الناقل الوطني مصر للطيران، ليست مجرد إضافة للأسطول، بل هي محرك استراتيجي لربط القاهرة بأبعد النقاط في العالم برحلات مباشرة بدون توقف.

وجهات عالمية جديدة أمام مصر للطيران

أوضح “سيميلاس”، في تصريحات خاصة مع “صدى البلد”، على هامش مراسم تسلم مصر للطيران طائرة A350 الجديدة بمطار القاهرة، أن هذه الطائرة ستمكن مصر للطيران من المنافسة بقوة في سوق الرحلات طويلة المدى، حيث إنه بفضل الكفاءة العالية لطراز A350، سيصبح بإمكان مصر للطيران تسيير رحلات مباشرة (Non-stop) من القاهرة إلى لوس أنجلوس، وشيكاغو، وبكين، وشنغهاي"، مشيراً إلى أن هذا الربط سيعزز من دور القاهرة كحلقة وصل عالمية بين أفريقيا، أوروبا، أمريكا، وآسيا.

جابرييل سيميلاس رئيس شركة "إيرباص" عن المنطقة

وأعرب رئيس إيرباص عن المنطقة، عن فخره بتسليم طائرة A350-900، إلى مصر للطيران، مؤكداً أن مصر للطيران باتت أول مشغل لهذا الطراز المتطور في منطقة شمال أفريقيا، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية مع مصر، قائلاً: "نحتفل اليوم بمرور 50 عاماً من الشراكة مع مصر، والتي بدأت منذ عام 1977 بتسليم أول طائرة A300".

أشار إلى أن طلبية مصر للطيران، بدأت بعقد لـ 10 طائرات في عام 2023، ثم توسعت بإضافة 6 طائرات أخرى خلال معرض دبي للطيران العام الماضي، ليصل إجمالي الطلبية إلى 16 طائرة ستنضم تباعاً لأسطول الشركة الوطنية.

توقعات السوق: 4000 طائرة جديدة للشرق الأوسط

وعن رؤيته لمستقبل الطيران في المنطقة، رسم “سيميلاس” صورة متفائلة جداً، حيث توقع أن يحتاج الشرق الأوسط لأكثر من 4000 طائرة جديدة خلال العشرين عاماً القادمة، وحوالي 1100 طائرة للقارة الأفريقية.

جابرييل سيميلاس مع محررة صدى البلد نورهان خفاجي

وأشار إلى أن 42% من هذه الاحتياجات ستكون من فئة "الطائرات عريضة البدن" مثل A350، نظراً للطلب الهائل على السفر لمسافات طويلة.

وحول مميزات الطائرة، أوضح أنها مصنوعة بنسبة 70% من مواد متطورة، مما يجعلها أخف وأقوى، وتوفر 25% من استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

تكنولوجيا المستقبل وتحديات “سلاسل الإمداد”

ورداً على سؤال حول أزمة تأخر التسليمات العالمية، اعترف رئيس إيرباص عن المنطقة، بوجود تحديات في “سلاسل الإمداد”، لكنه أكد أن إيرباص تضع الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها في المواعيد المحددة كأولوية قصوى.

أما عن حركة السفر الحالية، أشار إلى أنه جاء من دبي إلى القاهرة على متن طائرة A380 وكانت "كاملة العدد"، وهو ما يعكس الحيوية الكبيرة التي يشهدها سوق الطيران في المنطقة حالياً.

ولم يغفل سيميلاس، الإشارة إلى التحول الجذري في ثقافة السفر بالمنطقة، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران منخفض التكلفة (Low-Cost) بات لاعباً رئيسياً في دفع عجلة النمو بالمنطقة.

وأوضح أن الطلب المتزايد على الطائرات ذات الممر الواحد يعكس طفرة في هذا القطاع، مما يعزز من توقعات إيرباص بضرورة تزويد المنطقة بآلاف الطائرات الجديدة لمواكبة التوسعات في الرحلات الاقتصادية والمتوسطة، جنباً إلى جنب مع الطائرات عريضة البدن.