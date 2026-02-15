إحالة قائد سيارة للجنايات بتهمة دهس عامل أثناء عبوره الطريق بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة قائد سيارة بتهمة دهس عامل أثناء عبوره طريق السويس الصحراوي مما أسفر عن إصابته للمحاكمة الجنائية.



تفاصيل الواقعة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصاب أعلى طريق السويس الصحراوي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور عامل الطريق اصطدمت به سيارة مجهولة ما أدى إلى إصابته، بينما فر السائق هاربًا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وهو سائق.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فر من موقع الحادث خشية التعرض للمساءلة القانونية، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.