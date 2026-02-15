حسين خضير: 170 ألف مصاب بالسرطان سنويا في مصر

استعرض النائب حسين خضير عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة المقدم خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن ،والخاص باستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام.

و اكد النائب حسين خضير :أن مرض السرطان يعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات الوفاة، حيث تمثل الوفاة بسبب السرطان 12 من الوفيات حول العالم وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية والتي توقعت أن يزيد هذا المعدل سنوياً .

النمو السكاني والتغيير في التركيبة السكانية



و لفت النائب حسين خضير إنه تم تشخيص قرابة 170 ألف مصاب بالسرطان سنوياً في مصر، مبينا إلى نه وفقا للسجل الوطني للسرطان، فإنه من المتوقع أن تزيد حالات السرطان من ۲۰۱۳ - ۲۰۵۰ نتيجة للتغير في النمو السكاني والتغيير في التركيبة السكانية.

و اضاف النائب حسين خضير قائلا : ادراكا من الدولة ممثله في وزارة الصحة والسكان بأهمية مشكله السرطان في مصر وما تحمله من أعباء نفسيه وجسديه وماديه على المريض والأسرة والمجتمع، ولما كان الحفاظ على صحة المواطن المصري هدفا استراتيجيا للقيادة السياسية يتم تحقيقها من خلال منظومة متكاملة تشارك فيها الجهات الحكومية، والجهود الوطنية التي تعمل جميعا من خلال خطة مدروسة لتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية في خفض معدل الإصابة بالسرطان وخفض نسبة الوفيات بسبب السرطان إلى ٥٠% عن النسبة الحالية.

و اكد مقدم طلب المناقشة على ضرورة تقديم صورة متكاملة تقييم الوضع الحالي للأورام في مصر ومعدلات انتشارها بناء على تقارير السجل القومي للأورام، وفق الأهداف الستة الرئيسية للخطة القومية لمكافحة الأورام والحد من انتشارها وهي: -

رفع كفاءة السجل القومي للأورام.،وكذلك الحد من التعرض لعوامل الخطورة المسببة للإصابة بالأورام.

و سال عن تطبيق برامج الاكتشاف المبكر للأورام ،وكذلك توفير أدلة العمل الإكلينيكية لتشخيص وعلاج الأورام خلال جميع مراحل المرض ،ووضع سياسة لتشجيع الأبحاث في مجال الأورام، مع تسليط الضوء على الجانب الوقائي وتأثيره على نسب حدوث السرطان.

وطالب النائب حسين خضير بضرورة وضع منهج للتشخيص المبكر بما يضمن خفض تكلفة العلاج وتخفيف المعاناة الإنسانية وضمان العلاج السليم اعتمادا على بروتوكولات وطنية لعلاج السرطان، مبينا إلى إنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن ٤٠% من السرطانات يمكن تجنبها ، و ٤٠% يمكن علاجها إذا اكتشفت مبكرا ، و ٢٠٠ المتبقية من الممكن اعطائها علاج تلطيفي.

و يشارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة في جلسة مجلس الشيوخ اليوم ،وذلك للرد على طلبى المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشان الخطة القومية لمكافحة الأورام ،وطلب مناقشة أخر يخص أليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية .