قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حسين خضير: 170 ألف مصاب بالسرطان سنويا في مصر

النائب حسين خضير عضو مجلس الشيوخ
النائب حسين خضير عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد

استعرض  النائب حسين خضير عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة المقدم خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن ،والخاص  باستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام.

و اكد  النائب حسين خضير :أن مرض السرطان  يعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات الوفاة، حيث تمثل الوفاة بسبب السرطان 12 من الوفيات حول العالم وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية والتي توقعت أن يزيد هذا المعدل سنوياً .

النمو السكاني والتغيير في التركيبة السكانية


و لفت   النائب حسين خضير  إنه تم تشخيص قرابة 170 ألف مصاب بالسرطان سنوياً في مصر، مبينا إلى نه وفقا للسجل الوطني للسرطان، فإنه من المتوقع أن تزيد حالات السرطان من ۲۰۱۳ - ۲۰۵۰ نتيجة للتغير في النمو السكاني والتغيير في التركيبة السكانية.

و اضاف   النائب حسين خضير قائلا : ادراكا من الدولة ممثله في وزارة الصحة والسكان بأهمية مشكله السرطان في مصر وما تحمله من أعباء نفسيه وجسديه وماديه على المريض والأسرة والمجتمع، ولما كان الحفاظ على صحة المواطن المصري هدفا استراتيجيا للقيادة السياسية يتم تحقيقها من خلال منظومة متكاملة تشارك فيها الجهات الحكومية، والجهود الوطنية التي تعمل جميعا من خلال خطة مدروسة لتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية في خفض معدل الإصابة بالسرطان وخفض نسبة الوفيات بسبب السرطان إلى ٥٠% عن النسبة الحالية.

و اكد  مقدم طلب المناقشة على ضرورة تقديم صورة متكاملة  تقييم الوضع الحالي للأورام في مصر ومعدلات انتشارها بناء على تقارير السجل القومي للأورام، وفق الأهداف الستة الرئيسية للخطة القومية لمكافحة الأورام والحد من انتشارها وهي: -
رفع كفاءة السجل القومي للأورام.،وكذلك الحد من التعرض لعوامل الخطورة المسببة للإصابة بالأورام.

و سال  عن تطبيق برامج الاكتشاف المبكر للأورام ،وكذلك توفير أدلة العمل الإكلينيكية  لتشخيص وعلاج الأورام خلال جميع مراحل المرض ،ووضع سياسة لتشجيع الأبحاث في مجال الأورام، مع تسليط الضوء على الجانب الوقائي وتأثيره على نسب حدوث السرطان.

وطالب النائب حسين خضير بضرورة وضع منهج للتشخيص المبكر بما يضمن خفض تكلفة العلاج وتخفيف المعاناة الإنسانية وضمان العلاج السليم اعتمادا على بروتوكولات وطنية لعلاج السرطان، مبينا إلى إنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن ٤٠% من السرطانات يمكن تجنبها ، و ٤٠% يمكن علاجها إذا اكتشفت مبكرا ، و ٢٠٠ المتبقية من الممكن اعطائها علاج تلطيفي.

و يشارك  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة في جلسة مجلس الشيوخ اليوم ،وذلك للرد على طلبى المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشان الخطة القومية لمكافحة الأورام ،وطلب مناقشة أخر يخص أليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية .

حسين خضير السرطان النائب حسين خضير مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

ترشيحاتنا

حمزة شوشة

حمزة شوشة يحصد فضية كأس العالم لسيف المبارزة بصربيا

طائرة سيدات الأهلي

تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ختام سوبر سيدات الطائرة

فريق بتروجيت

إنجاز تاريخي جديد لنادي بتروجت في بطولة الألعاب العربية لتنس الطاولة

بالصور

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد