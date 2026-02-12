مجلس الشيوخ يناقش ملفات الدواء والعلاج وخطة مكافحة الأورام..الأحد

يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، الأحد المقبل مناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن ملفات صحية وخدمية ذات أولوية، في مقدمتها ارتفاع أسعار الدواء ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.

كما تشهد جلسة مجلس الشيوخ حضور المستشار هاني حنا سدرة عازر، وزير شئون المجالس النيابية، للمرة الأولى بعد أدائه اليمين الدستورية ضمن التعديلات الوزارية الأخيرة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

و تضمن جدول الأعمال مناقشة طلب مقدم من النائب حسين خضير وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ضوء التحديات التي تواجه مرضى السرطان واحتياجات تطوير المنظومة العلاجية.

و يشهد المجلس مناقشة آخر مقدمًا من النائب محمد صلاح البدري مدعومًا بأكثر من عشرين عضوًا، بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في أسعار المستهلكات الطبية والأدوية، وتأثير ذلك على كفاءة واستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

و يشهد المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العليم حسين محمد حول إجراء التعديلات اللازمة لتشغيل النظام الإلكتروني بالمراكز الطبية المتميزة بمحافظة الأقصر، بما يسهم في دعم جهود التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الصحية بالمحافظة.