دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس موازنة النواب يُطالب ببيان تفصيلي بحجم قروض وزارة التعليم العالي خلال العام المالي 2025/2024

ماجدة بدوى

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي للعام المالي 2025/2024، في ضوء تساؤلات اللجنة ومنها ما طرحه رئيسها حول القروض التي حصلت الوزارة خلال العام المالي المنصرف.

وقالت كريمة سعد، الممثل المالي بوزارة التعليم العالي، بتأكيدها وجود 9 قروض رئيسية، منها قرضان تعليميان لتجهيز 45 معهدًا، وقرضان آخران من صندوق التنمية السعودي لإنشاء وتجهيز جامعة الملك سليمان، وقرض آخر من الجايكا.

من جانبه تساءل رئيس اللجنة عن إجمالي تكلفة إنشاء فرعي جامعة الملك سلمان الدولية في  مصر، لترد كريمة سعد بتأكيدها أن التكلفة تصل إلى ما يزيد على 7 مليارات جنيه، جميعهم قروض.  

وعليه طالب رئيس اللجنة محمد سليمان، ببيان تفصيلي بحجم القروض التي تحصلت عليها الوزارة خلال العام المالي والجهات المناحة وسعر الفائدة لكل قرض وميعاد استحقاق كل قسط فيها.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب محمد سليمان الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي للعام المالي 20252024 القروض الجايكا

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

