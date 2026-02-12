رئيس موازنة النواب يُطالب ببيان تفصيلي بحجم قروض وزارة التعليم العالي خلال العام المالي 2025/2024

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي للعام المالي 2025/2024، في ضوء تساؤلات اللجنة ومنها ما طرحه رئيسها حول القروض التي حصلت الوزارة خلال العام المالي المنصرف.

وقالت كريمة سعد، الممثل المالي بوزارة التعليم العالي، بتأكيدها وجود 9 قروض رئيسية، منها قرضان تعليميان لتجهيز 45 معهدًا، وقرضان آخران من صندوق التنمية السعودي لإنشاء وتجهيز جامعة الملك سليمان، وقرض آخر من الجايكا.

من جانبه تساءل رئيس اللجنة عن إجمالي تكلفة إنشاء فرعي جامعة الملك سلمان الدولية في مصر، لترد كريمة سعد بتأكيدها أن التكلفة تصل إلى ما يزيد على 7 مليارات جنيه، جميعهم قروض.

وعليه طالب رئيس اللجنة محمد سليمان، ببيان تفصيلي بحجم القروض التي تحصلت عليها الوزارة خلال العام المالي والجهات المناحة وسعر الفائدة لكل قرض وميعاد استحقاق كل قسط فيها.