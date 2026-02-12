تصادم سفينتين حربيتين أمريكيتين قبالة سواحل أمريكا الجنوبية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بتصادم سفينتين حربيتين أمريكيتين قبالة سواحل أمريكا الجنوبية.

وفي سياق أخر ، كان خفر السواحل الأمريكي نشر لقطات تظهر مطاردة الناقلة "مارينيرا" والإنزال عليها كانت السفينة ترفع العلم الروسي.

فيما ذكرت وزارة النقل الروسية أن الولايات المتحدة قامت باعتقال السفينة خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن السفينة مستأجرة من قبل تاجر خاص وترفع علم غيانا (دولة في أمريكا الجنوبية) حيث يتكون طاقمها من 28 شخصاً، من بينهم 20 مواطناً أوكرانياً، و6 مواطنين من جورجيا بمن فيهم القبطان، إضافة إلى مواطنين اثنين من روسيا الاتحادية.

و طالبت سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي بأن تتوجه السفينة، الواقعة آنذاك قرب سواحل فنزويلا، إلى أحد الموانئ الأمريكية الخاضعة لسيطرتها، وذلك لعدم تلقي السلطات الأمريكية تأكيداً من سلطات غيانا يفيد بمنح السفينة علمها. إلا أن السفينة لم تمتثل لهذه المطالب، وغيّرت مسارها واتجهت إلى المحيط الأطلسي.

وخلال مسار الرحلة، قام قبطان الناقلة، التي كانت يرافقها سفينة خفر السواحل الأمريكي، بتغيير اسم السفينة، وحصل على تسجيل مؤقت تحت العلم الروسي من قبطان ميناء سوتشي الذي له الحق في إصدار مثل هذا التسجيل المؤقت ، وأن الرحلة كانت ذات طابع تجاري بحت.