وصول مدمرة إضافية تابعة للبحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط

كشفت وكالة رويترز للأنباء، يوم الخميس بأن عمليات تتبع السفن تظهر وصول سفينة حربية أمريكية إلى الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات مع إيران.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت شركة لوكهيد مارتن، يوم الخميس، عن توقيعها اتفاقية إطارية مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لمضاعفة إنتاج صواريخ ثاد الاعتراضية المضادة للصواريخ أربع مرات، من 96 إلى 400 صاروخ سنوياً.

يأتي هذا الإعلان في وقتٍ حشدت فيه الولايات المتحدة أعداداً هائلة من القوات العسكرية في الشرق الأوسط تحسباً لحرب محتملة مع إيران، ويُتيح فرصة نادرة للاطلاع على قدرة إنتاج الصواريخ الاعتراضية في وقتٍ استنفدت فيه كلٌ من الولايات المتحدة وإسرائيل أعداداً كبيرة من هذه الصواريخ في ثلاث جولات سابقة من الصراع مع إيران خلال عامي 2024 و2025.