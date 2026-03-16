قداسة البابا تواضروس يفتتح الدورة التدريبية للكهنة الجدد | صور

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، الدورة التدريبية للكهنة الجدد الذين تمت سيامتهم في فترة الصوم الكبير بالقاهرة بيد قداسته وكذلك الذين تمت سيامتهم بإيبارشيات الكرازة المرقسية، إلى جانب الكهنة الذي سامهم قداسة البابا بالإسكندرية يوم ٤ نوفمبر الماضي.

الهوية المصرية

عقد اللقاء في أكاديمية مارمرقس القبطية بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون وخلاله تحدث قداسة البابا معهم عن "الهوية المصرية"، كما صلى قداسته القداس الإلهي اليوم الاثنين بمشاركة الآباء الجدد بكنيسة قانون الإيمان بالأكاديمية ذاتها.

ويستمر برنامج الدورة حتى يوم ٢٥ مارس الجاري، ويشمل أربعة مكونات في مجالات التدبير الكنسي والتنمية، المشورة المسيحية والصحة النفسية، دراسات الكتاب المقدس، الإعلام.

ويبلغ إجمالي المشاركين في الدورة ٤٩ كاهنًا من ١١ إيبارشية والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.