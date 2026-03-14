البابا تواضروس يرسم 38 قمصًا جديدًا لكنائس القاهرة وأمريكا .. صور

ميرنا رزق

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم القداس الإلهي، بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، وخلاله تمت رسامة ٣٨ كاهنًا في رتبة القمصية، بيد قداسة البابا، منهم ٣٤ قمص لكنائس القاهرة وأربعة قمامصة للكنائس التي تخضع للإشراف المباشر لقداسة البابا بالولايات المتحدة الأمريكية.

شارك في صلوات القداس والرسامة عشرة من أحبار الكنيسة، والعديد من الآباء الكهنة والرهبان وأعداد كبيرة من الشعب.

وفي مستهل عظة القداس قال قداسة البابا: "في هذا الصباح المبارك ونحن في منتصف أيام الصوم المقدس، أيام التوبة والبحث عن نقاوة القلب نحتفل أيضًا في هذا الشهر بتذكارات لآباء أحباء رحلوا وسبقونا إلى السماء، فمنذ أيام احتفلنا بتذكار البابا كيرلس السادس وبعد أيام نحتفل بذكرى المتنيح البابا شنوده الثالث، فهو شهر تبارك بأعياد وأسماء قديسين عاشوا وخدموا ولمعت حياتهم وسيرتهم أمامنا وصاروا نجومًا يضيئون لنا في مسيرتنا نحو السماء.

في هذا اليوم أيضًا يتقدم ٣٨ أب كاهن إلى رتبة القمصية في كنائس القاهرة وبعض الكنائس خارج مصر.

وقال قداسته موجهًا حديثه إلى الآباء المتقدمين لنوال "القمصية": "الكنيسة في هذا الصباح وفي حضور الآباء الأحبار الأجلاء والآباء الكهنة والشمامسة وكل الشعب تقدم لك رتبة القمصية في مشوار حياتك وهو نوع من التقدير والكرامة لخدمتك وعملك وتعبك. وبحسب إنجيل هذا اليوم الذي يتكلم عن الثمر سيكون السؤال الذي يقدمه لك المسيح في هذه المناسبة: أين هي ثمارك؟!"

وأشار إلى ثلاث ثمار مطلوب من الكاهن أن يقدمها، وهي:
١- ثمرة التدبير: كلمة قمص تعنى "مدبر" وأنت عليك أن تكون ناجحًا في هذه الثمرة والتي تسمى في علوم العالم "الإدارة" وفي علوم الكتاب المقدس "التدبير الحسن "، وهذا التدبير لا ينجح إلا بأن تمتلك الحكمة، ومع رتبة القمصية يجب أن تكون إنسانًا حكيمًا في كل شيء وتطلب كل يوم من الله أن يسبغ عليك الحكمة.

مرحله جديدة 

٢- ثمرة التدقيق:  جيد أن تكون أكثر تدقيقًا في حياتك فقد نعتاد الأمور مع مرور الأيام وهذا  لا يليق بالأب الذي يصير قمصًا. نصلي في القداس قائلين: "أعط بهاءً للإكليروس" أي لمعانًا ونقاوة فتصير أكثر تدقيقًا في حياتك الشخصية وفي تنقية قلبك وممارسة الكهنوت بكل تفاصيله. لا تنس وقارك ككاهن ولا تنس أن تكون مدققًا في كل شيء وكما تقول الوصية "فَانْظُرُوا كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِيقِ، لاَ كَجُهَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَ، مُفْتَدِينَ الْوَقْتَ لأَنَّ الأَيَّامَ شِرِّيرَةٌ."  (أف ٥: ١٥ - ١٦).

٣- ثمره التجديد: عندما تُمنَح القمصية إنما هي مرحلة جديدة في حياتك تذكرك بيوم رسامتك قسًا منذ سنوات عديدة وتعطيك دفعة للأمام، تعلمنا من أبونا بيشوي كامل أن الإنسان المسيحى لا يعرف الشيخوخة فهو يكون في نشاط وحيوية وتجديد دائمين. تعلمون أيها الأحباء أن كلمة التجديد تعني التوبة، فالتوبة هي تجديد القلب، وزمن الصوم هو زمن تجديد القلب، ولذلك احرص أن تكون حياتك جديدة ولا تجعل السنون تهزمك ولا تغتر بمعرفتك وعلاقاتك وإمكانياتك، انتبه لما قاله السيد المسيح " وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ. (يو ١٠ : ١٠) مع القمصية يجب أن تكون حياتك وحكمتك إلى الأفضل دائمًا.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني القداس الكنيسة الصوم المقدس

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة.. 3 أم 5 أيام؟

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يكشف لـ صدى البلد حقيقة سرقة سائق وجبات إفطار فتاة وصديقاتها

الفنانة نور اللبنانية

لم أتخيل نفسي يوماً اني سأكمل الحياة دونك.. نور تنعى زوجها بكلمات مؤثرة

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الترجي التونسي

جماهير الترجي التونسي تطلق حملة فريدة تدعم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ إيرانية.. تفاصيل

المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان

أسوان.. مبادرة شبابية للنظافة بمشاركة واسعة من الأهالي

صورة أرشيفية

رشقات صاروخية متزامنة من إيران ولبنان ودوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل

بالصور

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

نصف سيارة
نصف سيارة
نصف سيارة

فيديو

المتهمون

ضبط 3 عاطلين سرقوا حقيبة يد من سيدة في الإسكندرية

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

المزيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد