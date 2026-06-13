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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يؤكد استمرار وجود قواته في الشرق الأوسط والحفاظ على يقظتها

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
واشنطن أ ش أ

أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم "السبت" استمرار وجود قواته في الشرق الأوسط مع الحفاظ على يقظتها.

ونشرت القيادة على حسابها على منصة إكس صورةً تُظهر طائرة مقاتلة من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي تحلق فوق سماء الشرق الأوسط.

وأضاف المنشور الموجز: "تحافظ القوات الأمريكية على وجودها في المنطقة ويقظتها ".

وفي بيان آخر، أفادت القيادة بأن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه في محاولة لضرب سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.

وتابع أن القوات الأمريكية قد أسقطت جميعها خلال الساعات الماضية، بينما يستمر تدفق حركة الملاحة عبر المضيق دون عوائق.

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم سلاح الجو الأمريكي مضيق هرمز

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