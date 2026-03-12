قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة البابا قسما الثالث البطريرك الـ58

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، الموافق 3 برمهات حسب التقويم القبطي، ذكرى نياحة الأنبا قسما الثالث، البطريرك الثامن والخمسين من بطاركة الكنيسة القبطية. 

الأنبا قسما الثالث

قال كتاب السنكسار الكنسي الذي يدون سير الآباء الشهداء والقديسين، إنه في مثل هذا اليوم من سنة 648 للشهداء (932م)، تنيَّح القديس البابا قسما الثالث، الذي عُرف منذ صغره بنبوغه في الأسفار الإلهية والعلوم الكنسية، الأمر الذي دفع الآباء إلى اختياره بطريركًا خلفًا للبابا غبريال الأول. وقد جرى تكريسه بطريركًا في الإسكندرية يوم 4 برمهات سنة 636 للشهداء (920م).

وأشار السنكسار إلى أن البابا قسما الثالث قاد الكنيسة بروح الطهارة والعفاف، واهتم بخدمة الفقراء والمساكين وتعليم الشعب، كما عمل على تشييد الكنائس، وسام أساقفة للإيبارشيات الخالية، وكان من بينهم الأنبا بطرس.

وتابع السنكسار: كما شهدت فترة حبريته بعض الاضطرابات نتيجة دخول الفاطميين إلى مصر، وهو ما ترتب عليه حدوث مجاعات وأعمال سلب ونهب وقتل. وفي ظل تلك الظروف الصعبة، لم يجد البابا قسما وسيلة سوى الصلاة والصوم وافتقاد شعبه وتعزيته. وبسبب كثرة نسكه وما تحمله من أحزان، ضعف جسده، فتنيَّح بسلام بعد أن قضى على الكرسي المرقسي نحو اثنتي عشرة سنة.

كتاب السنكسار الكنسي 

جدير بالذكر أن كتاب السنكسار يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويستخدم السنكسار ثلاثة عشر شهرًا، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

والسنكسار بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.

الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا قسما الثالث السنكسار الكتاب المقدس

