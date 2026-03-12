التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك.

أحمد عبد القادر

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خاص.. أحمد عبدالقادر يتمم اتفاقه للانتقال إلى صفوف الزمالك بداية الموسم.. والتوقيع رسميًا سيكون خلال أيام بعد الاتفاق مع نادي الكرمة العراقي".

وانتقل أحمد عبد القادر رسميًا إلى نادي الكرمة العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بدءًا من يناير الجاري.

وينتهي عقد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، لكنه رفض تجديد عقده بسبب التفاوت المالي بين العرض المقدم من النادي والمطلوب من اللاعب، حيث عرض الأهلي 17 مليون جنيه للموسم، فيما طلب اللاعب 50 مليون جنيه سنويًا.