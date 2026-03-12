قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك
من دراما رمضان إلى ساحات المحاكم| قانون الأحوال الشخصية يحسم أزمة رؤية الأبناء بعد الطلاق.. خبير نفسي يكشف التأثير الخفي لانفصال الوالدين على نفسية الأطفال
دعاء قيام الليل .. من أفضل أوقات الاستجابة فاغتنمها بهذه الكلمات
تحذير من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة
البحرين تضبط خلية تجسس مرتبطة بإيران وتستهدف مواقع حيوية.. تفاصيل
ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة
وفاة بحار وإنقاذ 38 آخرين.. هجوم تخريبي يستهدف ناقلتي نفط بالعراق
من كورونا لأوكرانيا لإيران.. أبو العينين بملتقى الجبهة: نعيش أزمات مستوردة من الخارج كل سنتين
الضاحية الجنوبية في قبضة الموت.. 634 قتيلا في غارات إسرائيلية على بيروت
في مرحلة الحسم.. الأهلي يطلب حكامًا أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز
رقص بملابس خارجة.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
رياضة

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك.

أحمد عبد القادر 

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خاص.. أحمد عبدالقادر يتمم اتفاقه للانتقال إلى صفوف الزمالك بداية الموسم.. والتوقيع رسميًا سيكون خلال أيام بعد الاتفاق مع نادي الكرمة العراقي".

وانتقل أحمد عبد القادر رسميًا إلى نادي الكرمة العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بدءًا من يناير الجاري.

وينتهي عقد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، لكنه رفض تجديد عقده بسبب التفاوت المالي بين العرض المقدم من النادي والمطلوب من اللاعب، حيث عرض الأهلي 17 مليون جنيه للموسم، فيما طلب اللاعب 50 مليون جنيه سنويًا.

أحمد عبد القادر الزمالك الاهلي الكرمه

