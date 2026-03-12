قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك
من دراما رمضان إلى ساحات المحاكم| قانون الأحوال الشخصية يحسم أزمة رؤية الأبناء بعد الطلاق.. خبير نفسي يكشف التأثير الخفي لانفصال الوالدين على نفسية الأطفال
دعاء قيام الليل .. من أفضل أوقات الاستجابة فاغتنمها بهذه الكلمات
تحذير من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة
البحرين تضبط خلية تجسس مرتبطة بإيران وتستهدف مواقع حيوية.. تفاصيل
ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة
وفاة بحار وإنقاذ 38 آخرين.. هجوم تخريبي يستهدف ناقلتي نفط بالعراق
من كورونا لأوكرانيا لإيران.. أبو العينين بملتقى الجبهة: نعيش أزمات مستوردة من الخارج كل سنتين
الضاحية الجنوبية في قبضة الموت.. 634 قتيلا في غارات إسرائيلية على بيروت
في مرحلة الحسم.. الأهلي يطلب حكامًا أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز
رقص بملابس خارجة.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
ادعاءات غير أخلاقية.. محامي محمد الشناوي يتحرك قانونياً ضد رنا أحمد

محمد الشناوي
محمد الشناوي
باسنتي ناجي

أعلن محمد واصل محامي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن التحرك قانونيا ضد ادعاءات البلوجر رنا أحمد بزواجها من موكله.

محامي محمد الشناوي 

ونشر محامي محمد الشناوي في بيان رسمي عبر حسابه على فيس بوك: "أعلن أنا بصفتي وكيل ومحامي الكابتن محمد الشناوي، أننا سوف نقوم غداً بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحد المدعين بنشر أخبار كاذبة، من أجل التشهير والشهرة، وأننا سوف نستمر بملاحقة تلك التداعيات الغير أخلاقية، والغير صحيحة والمفبركة بالكامل، وكل الشكر للجمهور الحبيب". 

تصدرت البلوجر رنا أحمد بلوجر  تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلانها أنها تزوجت سرًا من محمد الشناوي، وشاعت هذا القصة جدلاً كبير بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي وجماهير الأهلي.

من هي رنا أحمد 

وتعد رنا أحمد هي بلوجر وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُعرف بكونها من مشجعات النادي الأهلي وتنشر محتوى على السوشيال ميديا كما أنها ظهرت في الأخبار بعد إعلانها عبر حسابها على إنستجرام أنها تزوجت سرًا من حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي. 

وكانت قد أعلنت رنا أحمد إحدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومشجعة القلعة الحمراء عن زواجها السري من اللاعب محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي. 

زواج محمد الشناوي 

وكتبت رنا أحمد عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري:"أنا سكت فترة طويلة احترامًا لنفسي لكن كفاية لحد كده، مع إني كنت بشوف كومنتات سلبية وناس بتهاجمني.

قررت أتكلم وأوضح الحقيقة اللي حصل بيني وبين محمد الشناوي. ما كانش مجرد تعارف أو كلام عادي، الموضوع وصل لارتباط وجواز بشكل سري، وعمر صاحبه كان شاهد على كل حاجة وشاهد على جوازنا وشاهد عليا وسامعني".

وتابعت :"أنا وافقت على الكلام ده لأني صدقته لما قاللي وأكدلي إنه بعد فترة من جوازنا هو هيعلن عني ،بعد فترة الأمور اتغيرت وبدأ يحصل ضغط عليا علشان أفضل ساكتة وما أتكلمش".

وأضافت :"ولما قلت إني ممكن أكشف الحقيقة تم تهديدي إنهم هيرفعوا عليا قضية تشهير، وبعد ما شافوا إني مصممة على قراري بعت ليا شخص اسمه كريم رزق مدير السوشيال ميديا السابق في النادي الأهلي وصاحبه عمومًا، وعرض عليا فلوس مقابل إني أسكت وما أتكلمش".

وأكملت :" أنا محتفظة بكل الرسائل والفيديوهات من إنستجرام وواتساب اللي تثبت كلامي ده وهتنزلها كلها، وأنا ما بقولش الكلام ده علشان أعمل مشاكل أو ألفت الانتباه، لكن علشان أوضح الحقيقة وأدافع عن نفسي بعد كل اللي حصل. ولو اضطر الأمر هعرض كل الأدلة بالطريق القانوني علشان حقي يظهر قدام الناس".

واختتمت: "وأنا كلمت المحامي بتاعي وهنرفع قضية والإجراءات بتتم وهاخد كل حقوقي، وأنا عندي استعداد أفضح وأنزل كل حاجة تخصه، وساخته بس من ستر ستر عبدًا ستره الله يوم القيامة وأنا هكتفي بالاستوري دي".

محمد الشناوي الاهلي رنا أحمد

