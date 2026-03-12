سعر هيونداي كوبيه 2005 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع، بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏.‏

وتتوفر السيارة هيونداي كوبيه موديل 2005 ‏، بثلاثة خيارات؛ محرك 1.6 لتر بقوة 105 حصان وتتسارع في 11.9 ثانية، ومحرك 2.0 لتر بقوة 141 حصان وتتسارع في 9.1 ثانية، أما المحرك الأقوى V6 بسعة 2.7 لتر فيولد 167-172 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر، مما يمنحها تسارعاً من 0 إلى 100 كم/س خلال 8.2 ثانية وسرعة قصوى تصل إلى 220 كم/س.

ويبلغ الطول الإجمالي للسيارة هيونداي كوبيه موديل 2005، 4,395 ملم، وعرضها 1,760 ملم، مع ارتفاع منخفض يصل إلى 1,330 ملم لتعزيز الانسيابية، بينما تمتد قاعدة العجلات بطول 2,530 ملم، ويتراوح الوزن الإجمالي للسيارة ما بين 1,233 و1,424 كجم بناءً على نوع المحرك وناقل الحركة المستخدم.

وتعتمد السيارة هيونداي كوبيه موديل 2005، على خزان وقود بسعة 55 لتر، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لمحرك الـ 2.0 لتر حوالي 8 لتر لكل 100 كم، بينما يرتفع في محرك الـ V6 إلى حوالي 10.4 لتر لكل 100 كم، وتوفر مساحة تخزين خلفية (شنطة) بسعة 312 لتر، مع جنوط رياضية تبدأ من قياس 16 أو 17 بوصة للفئات الأعلى.