مصر للطيران بالأردن تعلن تشغيل 3 رحلات جديدة بين عمان والقاهرة

كشفت شركة مصر للطيران عن مواعيد تشغيل رحلاتها الجوية بين عمان والقاهرة خلال الأيام المقبلة من شهر مارس ، وذلك ضمن خطة التشغيل التدريجي للخط في ظل تطورات الأوضاع بالمنطقة.

وقال المدير الإقليمي لمصر للطيران في الأردن وفلسطين محمد إبراهيم لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان أولى الرحلات انطلقت اليوم ضمن الرحلات التي تحمل الرقمين MS1719 وMS1720.

وأوضح أن الشركة ستسيّر رحلة واحدة برقم MS1720 تقلع من عمّان إلى القاهرة في الساعة العاشرة صباحا خلال أيام الجمعة 13 مارس ، الأحد 15 مارس ، والثلاثاء 17 مارس .

ودعت مصر للطيران عملاءها في الأردن إلى التواصل في حال وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد 0790664466، أو مراجعة مكاتب الشركة يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، باستثناء أيام العطل، وذلك خلال شهر رمضان.