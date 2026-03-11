السعودية.. تدمير مسيرة في المنطقة الشرقية و3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

أعلن ‏المتحدث الرسمي باسم ⁧ وزارة الدفاع السعودية في بيان مساء الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيّرة في المنطقة الشرقية.





وأعلنت وزارة الدفاع أيضا اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة.





وكان ‏المتحدث الرسمي باسم ⁧وزارة الدفاع السعودية قد أعلن في بيان مساء الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرة في الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة النفطي.





وفجر الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير عدد من المسيرات والصواريخ الباليستية الإيرانية.