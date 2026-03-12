قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران
احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير
أبو العينين: الحروب العالمية تفرض استراتيجية جديدة لتحويل التحديات إلى فرص لمصر
حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

اختُتمت منافسات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 بمواجهة قوية جمعت بين الزمالك وإنبي، والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدف دون رد. 

وجاءت هذه النتيجة لتمنح إنبي ثلاث نقاط ثمينة، بينما أوقفت انتصارات الزمالك في ختام المرحلة الأولى من المسابقة.

صراع الصدارة يشتعل بين الزمالك وبيراميدز

رغم الخسارة، حافظ الزمالك على صدارة جدول الترتيب بالتساوي مع بيراميدز، حيث يمتلك كل منهما 43 نقطة بعد خوض 20 مباراة لكل فريق. ويعكس هذا التساوي قوة المنافسة بين الفريقين خلال الموسم الحالي، في ظل الأداء المتوازن لكليهما وسعيهما لحسم لقب الدوري.

الأهلي يترقب في المركز الثالث

يواصل الأهلي مطاردة المتصدرين بعدما احتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 20 مباراة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن الزمالك وبيراميدز. ويُبقي هذا الفارق البسيط الفريق الأحمر داخل دائرة المنافسة بقوة على اللقب، خاصة مع تبقي مرحلة حاسمة في الموسم.

سيراميكا والمصري ضمن المنافسين الأقوياء

جاء سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ليواصل تقديم موسم قوي ويثبت حضوره بين كبار المسابقة. بينما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 32 نقطة، محافظًا على فرصه في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

نظام المجموعتين بعد نهاية المرحلة الأولى

مع نهاية الدور الأول، سيتم تقسيم أندية الدوري إلى مجموعتين وفقًا لترتيبها في جدول المسابقة. وستضم المجموعة الأولى الأندية التي تحتل المراكز من الأول إلى السابع، حيث تتنافس هذه الفرق فيما بينها على لقب الدوري والمقاعد المؤهلة للبطولات الإفريقية. أما بقية الأندية فستتنافس في مجموعة أخرى لتحديد مراكزها النهائية وتفادي الهبوط.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد 20 جولة
    1.    الزمالك – 43 نقطة
    2.    بيراميدز – 43 نقطة
    3.    الأهلي – 40 نقطة
    4.    سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة
    5.    المصري – 32 نقطة
    6.    سموحة – 31 نقطة
    7.    إنبي – 30 نقطة
    8.    زد – 29 نقطة
    9.    وادي دجلة – 29 نقطة
    10.    الجونة – 28 نقطة
    11.    البنك الأهلي – 26 نقطة
    12.    بتروجيت – 25 نقطة
    13.    فيوتشر – 23 نقطة
    14.    طلائع الجيش – 22 نقطة
    15.    الاتحاد السكندري – 20 نقطة
    16.    غزل المحلة – 19 نقطة
    17.    المقاولون العرب – 18 نقطة
    18.    حرس الحدود – 17 نقطة
    19.    كهرباء الإسماعيلية – 16 نقطة
    20.    فاركو – 15 نقطة
    21.    الإسماعيلي – 11 نقطة

الزمالك بيراميدز الاهلي اخبار الرياضة دورى نايل

