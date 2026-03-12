ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

اختُتمت منافسات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 بمواجهة قوية جمعت بين الزمالك وإنبي، والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدف دون رد.

وجاءت هذه النتيجة لتمنح إنبي ثلاث نقاط ثمينة، بينما أوقفت انتصارات الزمالك في ختام المرحلة الأولى من المسابقة.

صراع الصدارة يشتعل بين الزمالك وبيراميدز

رغم الخسارة، حافظ الزمالك على صدارة جدول الترتيب بالتساوي مع بيراميدز، حيث يمتلك كل منهما 43 نقطة بعد خوض 20 مباراة لكل فريق. ويعكس هذا التساوي قوة المنافسة بين الفريقين خلال الموسم الحالي، في ظل الأداء المتوازن لكليهما وسعيهما لحسم لقب الدوري.

الأهلي يترقب في المركز الثالث

يواصل الأهلي مطاردة المتصدرين بعدما احتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 20 مباراة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن الزمالك وبيراميدز. ويُبقي هذا الفارق البسيط الفريق الأحمر داخل دائرة المنافسة بقوة على اللقب، خاصة مع تبقي مرحلة حاسمة في الموسم.

سيراميكا والمصري ضمن المنافسين الأقوياء

جاء سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ليواصل تقديم موسم قوي ويثبت حضوره بين كبار المسابقة. بينما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 32 نقطة، محافظًا على فرصه في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

نظام المجموعتين بعد نهاية المرحلة الأولى

مع نهاية الدور الأول، سيتم تقسيم أندية الدوري إلى مجموعتين وفقًا لترتيبها في جدول المسابقة. وستضم المجموعة الأولى الأندية التي تحتل المراكز من الأول إلى السابع، حيث تتنافس هذه الفرق فيما بينها على لقب الدوري والمقاعد المؤهلة للبطولات الإفريقية. أما بقية الأندية فستتنافس في مجموعة أخرى لتحديد مراكزها النهائية وتفادي الهبوط.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد 20 جولة

1. الزمالك – 43 نقطة

2. بيراميدز – 43 نقطة

3. الأهلي – 40 نقطة

4. سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة

5. المصري – 32 نقطة

6. سموحة – 31 نقطة

7. إنبي – 30 نقطة

8. زد – 29 نقطة

9. وادي دجلة – 29 نقطة

10. الجونة – 28 نقطة

11. البنك الأهلي – 26 نقطة

12. بتروجيت – 25 نقطة

13. فيوتشر – 23 نقطة

14. طلائع الجيش – 22 نقطة

15. الاتحاد السكندري – 20 نقطة

16. غزل المحلة – 19 نقطة

17. المقاولون العرب – 18 نقطة

18. حرس الحدود – 17 نقطة

19. كهرباء الإسماعيلية – 16 نقطة

20. فاركو – 15 نقطة

21. الإسماعيلي – 11 نقطة