بعد ضرب ريال مدريد مانشستر سيتي بثنائية.. أمير هشام يشيد بـ «فالفيردي»
خالد الغندور: ضربة جزاء إنبي الثانية ضد الزمالك صحيحة
«الجبهة الوطنية»: اضطرابات العالم تضغط على الاقتصاد الدولي.. ومصر تدير الأزمات بحكمة وصلابة
أمير قطر والرئيس التركي يناقشان التصعيد الإقليمي وجهود تعزيز الأمن
القبض على سيدتين وعاملين تعدوا على مالك محل بسلاح أبيض بالشرقية
«أبو الغيط»: دعم دولي لموقف العرب ضد الهجمات الإيرانية
أسامة كبير: إيران لديها مخزون يصل إلى 4 آلاف صاروخ وتستطيع مواصلة الحرب لأسابيع |فيديو
صلاة التهجد.. فضلها وأفضل أوقاتها وكيفية أدائها
حقيقة توصل ليفربول لاتفاق مع ألونسو لتدريب الفريق
رغم ارتفاع البنزين والسولار.. نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمصريين بشأن الأسعار
إدارة ترامب تدرس إمكانية نشر قوات خاصة داخل إيران لتأمين مخزونها من اليورانيوم
كواليس مفاجأة بشأن عقوبة الكاف للأهلي في دوري أبطال إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد الغندور: ضربة جزاء إنبي الثانية ضد الزمالك صحيحة

علا محمد

علق الإعلامي خالد الغندور علي ضربة جزاء إنبي خلال لقاء فريق الزمالك ،ضمن منافسات الدوري المصري.

وكتب الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"ضربة الجزاء الثانية سليمة علي محمد السيد بس يا تري الاولي دي ضربة جزاء علي محمد ابراهيم".

وجاء هدف انبي في الدقيقة 18، عن طريق احمد العجوز من علامة جزاء.

وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح إنبي عن طريق علي محمود مرت بجوار المرمى في الدقيقة الثالثة.

وأعترض لاعبي الزمالك علي عدم إحتساب ركلة جزاء أمام إنبي في الدقيقة 7.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبرهيم.

خط الوسط: أحمد ربيع - أحمد فتوح – محمد السيد - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي والسيد أسامة وبارون أوشينج ويوسف وائل "فرنسي" وأحمد عبد الرحيم "إيشو"  وآدم كايد وشيكو بانزا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

جانب من الاجتماع

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة القيادات لبحث تجديد عدد من الوظائف القيادية

تعريفة الركوب الجديدة

محافظ القليوبية: وضع ملصقات بأسعار التعريفة على سيارات الأجرة لضمان حقوق المواطنين

مستشفي جامعة بني سويف

عميد كلية الطب ببني سويف يتفقد أعمال التجديدات بقسمي الصدرية والجراحة بالمستشفى الجامعي

بالصور

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

يحميك من أمراض خطيرة.. تناول التين المجفف

يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

