أسامة كبير: ندين اعتداءات إيران على الدول العربية الشقيقة

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان أن سلطنة عمان سعت إلى إحتواء الأزمة الأمريكية الأيرانية، ولكنها لم تفلت من الضربات الأيرانية، مشيرا إلى أن



وقال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن إيران الأن في حالة “سعار”، مؤكدا أنه ندين اعتدائها على الدول العربية الشقيقة

وتابع المستشار بكلية القادة والأركان، أنالرئيس الأيراني لا يمتلك زمام الأمور، مؤكدا أن الحرس الثوري هو من يتولى المسئولية.