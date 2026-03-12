قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران
احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير
أبو العينين: الحروب العالمية تفرض استراتيجية جديدة لتحويل التحديات إلى فرص لمصر
حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى الفكر الإسلامي يستعرض تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء في مصر وتحولاته

ملتقي الفكر الإسلامي بمسجد الحسين
ملتقي الفكر الإسلامي بمسجد الحسين
عبد الرحمن محمد

شهد مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، انعقاد ندوة فكرية موسعة ضمن فعاليات «ملتقى الفكر الإسلامي»، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وفي إطار الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس، واستضافت الندوة الدكتور عماد هلال - أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، رئيس قسم التاريخ والحضارة بجامعة قناة السويس، فيما أدار الحوار الإعلامي عماد عطية، بحضور متميز من رواد المسجد.

واستهل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قناة السويس، حديثه بتأصيل فلسفة الوقف، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة حضارية في الفكر الإسلامي، حيث استعرض «عبقرية الوقف المصري وتحولاته من التكافل الأهلي إلى المؤسسية الحكومية»، موضحًا أن جذور فكرة الوقف تطورت من مفهوم «الخصيصة» ما قبل الإسلام إلى مفهوم «الحبس العام» المستدام في الحضارة الإسلامية.

وأشار إلى الريادة التاريخية للدولة المصرية التي سجلت أول وقف إسلامي في عهد الصحابي عمرو بن العاص، ليتطور لاحقًا من مبادرات أهلية إلى كيان تنظيمي تشرف عليه وزارة مختصة، كما أبرز شمولية مقاصد الوقف التي سجلها التاريخ المصري، والتي شملت رعاية الحرمين الشريفين، والمؤسسات الخيرية، وصولاً إلى الوقف على الحيوانات المشردة، لافتًا إلى أن طبيعة الأصول الموقوفة في القرن الهجري الأول كانت تنحصر غالبًا في العقارات، قبل أن تتوسع لتشمل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وفي محور «مدرسة الإفتاء المصرية»، استعرض الضيف مسيرة الإفتاء من خلال كتابه الذي يُعد وثيقة تاريخية ترصد هذا المسار بدءًا من الصحابي عقبة بن عامر وصولاً إلى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مؤكدًا ريادة مصر المذهبية وتطورها الرقمي، ولافتًا إلى تأثير البيئة الحضارية والزراعية في صبغ الفتوى بطابع خاص، وهو ما انعكس في «المذهب الجديد» للإمام الشافعي الذي أعاد صياغة فقهه بعد استقراره في مصر.

كما تناول اللقاء ظاهرة التعددية والمأسسة والتنوع المذهبي الذي شهدته مصر، مشيدًا بالنقلة النوعية لدار الإفتاء المصرية في العصر الحديث، والتي تحولت في عهد الدكتور علي جمعة إلى مؤسسة إلكترونية عالمية تعتمد أحدث الوسائل التقنية.

وسلط الملتقى الضوء على تطور المنظومة القضائية والتشريعية وبناء قواعد الدولة الحديثة في عهد محمد علي باشا، حيث أوضح الدكتور عماد هلال، أن عصر التقنين كان ضرورة للانتقال من الاجتهاد القضائي الفردي إلى «التقنين المكتوب» لضمان الانضباط الإداري، مستعرضًا التشريعات التي وُضعت آنذاك، ومنها «لائحة الفلاح» والنزاهة، لمواجهة الرشوة، وتعطيل مؤسسات الدولة، وتطبيق العدالة الناجزة بمقادير محددة وواضحة.

وتخللت الفعاليات ابتهالات دينية قدمها المبتهل محمود عوض الله، في أجواء جسدت أهمية الخطاب الديني المعاصر وقدرته على ربط الجذور التاريخية بآفاق المستقبل.

ملتقى الفكر الإسلامي مسجد الإمام الحسين وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| نظير عياد: صداقة الرسول وسيدنا أبو بكر كانت نموذجا فريدا في الإخلاص والوفاء.. الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة

مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسل

لتر البنزين في بروكسل وصل 2 يورو.. مجدي يوسف: قد تتوقف الحياة في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان

أسامة كبير: ندين اعتداءات إيران على الدول العربية الشقيقة

بالصور

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد