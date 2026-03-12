قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم.

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

المقادير

• 400 جم مكرونة ريجاتوني

• 300 جم لحم مفروم

• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

• 1 بصلة متوسطة مفرومة

• 3 فصوص ثوم مفروم

• 2 كوب صوص طماطم

• 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

• ½ كوب مرق أو ماء ساخن

• ½ ملعقة صغيرة فلفل اسود

• 1 ملعقة صغيرة ملح

• 1 ملعقة صغيرة بابريكا

• ½ ملعقة صغيرة زعتر أو أوريجانو

• ½ كوب جبنة موزاريلا

• ¼ كوب جبنة بارميزان مبشورة

• بقدونس مفروم للتقديم

الطريقة لعمل مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم



1. اسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حسب الوقت المكتوب عليها ثم صفّيها.

2. في طاسة كبيرة سخّن زيت الزيتون، وشوّح البصل حتى يذبل.

3. أضف الثوم وقلّب ثواني حتى تظهر رائحته.

4. ضيف اللحم المفروم وفتّته جيدًا حتى يتحمّر.

5. أضف الملح والفلفل والبابريكا والأوريجانو وقلّب.

6. ضيف صوص الطماطم ومعجون الطماطم والمرق واتركه يغلي 10 دقائق حتى يتكثف.

7. أضف المكرونة على الصوص وقلّب جيدًا.

8. رش الموزاريلا والبارميزان فوقها واتركها دقيقة حتى تسيح.

9. قدّمها مع رشة بقدونس مفروم.