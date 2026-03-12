قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
هل يمكن أن تأتي ليلة القدر في ليلة زوجية من العشر الأواخر؟
إسرائيل تعلن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في القدس ورامات غان
موعد أذان الفجر اليوم 22 رمضان 2026 في مصر ووقت السحور والإمساك
الحرس الثوري: نفذنا عملية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
رنا عصمت

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم. 

 

 

 

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

 المقادير
• 400 جم مكرونة ريجاتوني 
• 300 جم لحم مفروم 
• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
• 1 بصلة متوسطة مفرومة 
• 3 فصوص ثوم مفروم 
• 2 كوب صوص طماطم 
• 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم 
• ½ كوب مرق أو ماء ساخن 
• ½ ملعقة صغيرة فلفل اسود
• 1 ملعقة صغيرة ملح 
• 1 ملعقة صغيرة بابريكا 
• ½ ملعقة صغيرة زعتر أو أوريجانو 
• ½ كوب جبنة موزاريلا 
• ¼ كوب جبنة بارميزان مبشورة 
• بقدونس مفروم للتقديم 

الطريقة لعمل مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم 
 

1. اسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حسب الوقت المكتوب عليها ثم صفّيها.
2. في طاسة كبيرة سخّن زيت الزيتون، وشوّح البصل حتى يذبل.
3. أضف الثوم وقلّب ثواني حتى تظهر رائحته.
4. ضيف اللحم المفروم وفتّته جيدًا حتى يتحمّر.
5. أضف الملح والفلفل والبابريكا والأوريجانو وقلّب.
6. ضيف صوص الطماطم ومعجون الطماطم والمرق واتركه يغلي 10 دقائق حتى يتكثف.
7. أضف المكرونة على الصوص وقلّب جيدًا.
8. رش الموزاريلا والبارميزان فوقها واتركها دقيقة حتى تسيح.
9. قدّمها مع رشة بقدونس مفروم.

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم طريقة مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم حضرى مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

بالصور

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد