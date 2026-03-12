محمود البنا: إنبي استحق الحصول على ركلتي جزاء أمام الزمالك في الدوري

أوضح محمود البنا الحكم الدولي استحقاقية حصول فريق إنبي على ركلتي الجزاء أمام الزمالك في بطولة الدوري.

الزمالك وإنبي

وكتب محمود البنا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "إنبي استحق الحصول على ركلتي جزاء أمام الزمالك في بطولة الدوري".

وأضاف: "ركلة الجزاء الأولى؛ بسبب وصول مدافع الزمالك للكرة متأخرا عن لاعب إنبي.. والثانية صحيحة؛ بسبب تدخل لاعب الزمالك، وكان تمركز طارق مجدي صحيحا".

وخسر فريق الزمالك أمام إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وإنبي في جدول ترتيب الدوري المصري

بتلك النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الأهلي الثالث، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى 30 نقطة في المركز السابع ليضمن التواجد في مجموعة التتويج بالدوري المصري.

تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي

خاض الزمالك أمام إنبي 45 مباراة في جميع البطولات حقق فيها الفارس الأبيض الفوز في 23 مباراة فيما فاز فريق إنبي في 10 مواجهات وانتهت 12 مباراة بالتعادل.

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.