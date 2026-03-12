بعد أيام من رحيل شقيقها.. وفاة عمة الفنانة زينة

توفيت منذ قليل عمة الفنانة زينة، دون الإعلان عن موعد ومكان الجنازة حتي الآن، وذلك بعد أيام من وفاة شقيقها.

وفاة عمة زينة

وخيّم الحزن على أسرة الفنانة زينة بعد إعلان وفاة شقيقها إسلام رضا إسماعيل فجر اليوم، في اليوم السادس من شهر رمضان، أيام الرحمة والمغفرة.

وجاء إعلان الوفاة عبر الأسرة، حيث نعت الفنانة زينة شقيقها بكلمات عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويااااا وابني وحبيبي وسندي في الدنيا اللي مليش غيره بعد ربنا.. أخويا حبيبي إسلام رضا إسماعيل».

علاقة زينة بشقيقها

المصادر تشير إلى أن إسلام كان دائم الدعم والمعونة لـ زينة في حياتها الشخصية والمهنية.

منشور مؤثر قبل ساعات من الوفاة

اللافت أن إسلام رضا كان قد كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي قبل ساعات من رحيله، حمل كلمات اعتبرها البعض أشبه برسالة وداع، قال فيها: «أكتر من يخاف الفراق… وأول من يقول وداعًا أنا… باي من غير سلام».

المنشور أثار حالة من التأثر بين المتابعين بعد انتشار خبر وفاته، خاصة أنه جاء قبل ساعات قليلة من رحيله، ما دفع كثيرين لاعتباره كلمات وداع أخيرة.