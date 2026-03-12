قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقص بملابس خارجة.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
ادعاءات غير أخلاقية.. محامي محمد الشناوي يتحرك قانونياً ضد رنا أحمد
بـ 52.05 جنيه أعلى سعر دولار اليوم الخميس 12-3-2026
مصر للطيران بالأردن تعلن تشغيل 3 رحلات جديدة بين عمان والقاهرة
الخارجية الإماراتية: الاعتداءات الايرانية تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي
بعد أيام من رحيل شقيقها.. وفاة عمة الفنانة زينة
حكمة قائد في إقليم مضطرب.. أبو العينين: نقف داعمين للرئيس السيسي في مواجهة تداعيات الحروب
الدفاع المدني البحريني يواصل مكافحة حريق بخزانات وقود بمحافظة المحرق
ترامب: دمرنا سلاح الجو الإيراني بالكامل ولن نغادر حتى إنجاز المهمة
تقييم استخباراتي أمريكي: النظام في إيران لا يواجه خطر الانهيار قريباً
الغندور يعلق على ضربات جزاء مباراة إنبي والزمالك.. تفاصيل
منعهم من السير أعلى الرصيف.. القبض على عاطلين تعديا على فرد بالمرور بجسر السويس
بعد أيام من رحيل شقيقها.. وفاة عمة الفنانة زينة

زينه
زينه
باسنتي ناجي

توفيت منذ قليل عمة الفنانة زينة، دون الإعلان عن موعد ومكان الجنازة حتي الآن، وذلك بعد أيام من وفاة شقيقها.

وفاة عمة زينة

وخيّم الحزن على أسرة الفنانة زينة بعد إعلان وفاة شقيقها إسلام رضا إسماعيل فجر اليوم، في اليوم السادس من شهر رمضان، أيام الرحمة والمغفرة.

وجاء إعلان الوفاة عبر الأسرة، حيث نعت الفنانة زينة شقيقها بكلمات عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويااااا وابني وحبيبي وسندي في الدنيا اللي مليش غيره بعد ربنا.. أخويا حبيبي إسلام رضا إسماعيل».

علاقة زينة بشقيقها

المصادر تشير إلى أن إسلام كان دائم الدعم والمعونة لـ زينة في حياتها الشخصية والمهنية.

منشور مؤثر قبل ساعات من الوفاة

اللافت أن إسلام رضا كان قد كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي قبل ساعات من رحيله، حمل كلمات اعتبرها البعض أشبه برسالة وداع، قال فيها: «أكتر من يخاف الفراق… وأول من يقول وداعًا أنا… باي من غير سلام».

المنشور أثار حالة من التأثر بين المتابعين بعد انتشار خبر وفاته، خاصة أنه جاء قبل ساعات قليلة من رحيله، ما دفع كثيرين لاعتباره كلمات وداع أخيرة.

زينه عمة زينه شقيق زينه

