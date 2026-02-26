ربنا يصبر قلبك.. هبة مجدي تنعي شقيق زينة

نعت الفنانة هبة مجدي، شقيق الفنانة زينة، الذي وافته المنية منذ أيام.

ووجهت هبة مجدي رسالة لزينة عبر ستوري حسابها على انستجرام، وكتبت: “البقاء والدوام لله يا زينة حبيبتي ربنا يصبر قلبك ربنا يرحمه ويسكنه الجنة ونعيمها يارب”.

ستوري هبة مجدي لزينة

ورحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية إسلام رضا شقيق الفنانة زينة، في خبر أثار حالة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة شقيق زينة

أعلن عن ذلك شقيقه حمادة رضا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا.

تشييع الجثمان من مسجد حسن الشربتلي

وكانت صلاة الجنازة تمت امس بعد صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة.