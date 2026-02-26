قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ذكرى رحيل الفنانة جالا فهمى .. طفولة خارج مصر وزواج من عمر خيرت وابتعاد مبكر عن الأضواء

أ ش أ

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة جالا فهمي، إحدى الوجوه المميزة في السينما المصرية ، التي عُرفت بحضورها الهادئ واختياراتها المختلفة، قبل أن تبتعد مبكرًا عن الأضواء وتفضل حياة الخصوصية بعيدًا عن صخب الوسط الفني.

وُلدت جالا فهمي في 6 نوفمبر 1962 لأسرة أرستقراطية، فهي ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي، وعاشت جزءًا كبيرًا من طفولتها خارج مصر، بين سانتياجو في تشيلي ومدريد في إسبانيا، ما منحها ثقافة متعددة وإجادة عدة لغات، إذ كانت تتقن العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية. 

حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وبدأت حياتها المهنية مبكرًا من خلال العمل في الإذاعة ببرنامج "حكايات راوية وفكري"، ثم انتقلت إلى التلفزيون وقدمت برنامج "الحل هو الحبل" الذي أثار جدلًا واسعًا آنذاك.

دخلت عالم السينما بأدوار صغيرة، من بينها ظهورها أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم يوم حلو ويوم مر، ثم قدمها والدها كبطلة في فيلم " إعدام قاضي" .

ومع مطلع التسعينيات بدأت مرحلة البطولة المطلقة، وقدمت عددًا من الأفلام التي حققت جماهيرية كبيرة، منها: " طأطأ وريكا وكاظم بيه" ،" جالا جالا" ،"بيتزا بيتزا"، و"كلام الليل"، واتسمت أدوارها بالطابع الرومانسي الكوميدي مع جرأة لفتت الأنظار، وجعلتها واحدة من نجمات الشباك في تلك الفترة.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، شاركت في مسلسلات بارزة مثل" ليالي الحلمية" و"الوسية"، كما وقفت على خشبة المسرح في تجربتين هما "ولعها وشعللها" و"كرنب زبادي".

ورغم النجاح الذي حققته، فاجأت جمهورها بقرار الاعتزال بعد فيلم "أول مرة تحب يا قلبي" عام 2003، لتبتعد نحو 19 عامًا كاملة عن الساحة الفنية، رافضة العديد من العروض ومؤكدة رغبتها في ترك الفرصة للجيل الجديد.

أما عن حياتها الشخصية، تزوجت من الموسيقار عمر خيرت، وأنجبت منه ابنها الوحيد "عمر"، قبل أن ينفصلا لاحقًا.

وعُرفت جالا فهمي بخفة ظلها وتلقائيتها، كما وُصفت بأنها انسانة مثقفة وقارئة جيدة، تجمع بين الحس الفني والانفتاح الثقافي نتيجة نشأتها المتعددة الجنسيات. 

ورغم ابتعادها الطويل، ظل اسمها حاضرًا في ذاكرة جمهور التسعينيات باعتبارها واحدة من أبرز نجمات تلك المرحلة.

ورحلت جالا فهمي عن عالمنا في فبراير عام 2022 عن عمر ناهز 59 عامًا إثر إصابتها بجلطة قلبية مفاجئة، لتنتهي رحلة فنية وإنسانية اتسمت بالهدوء والخصوصية، تمامًا كما عاشت سنواتها الأخيرة بعيدًا عن الضجيج.

ذكرى رحيل الفنانة جالا فهمي الوجوه المميزة في السينما المصرية حضورها الهادئ حياة الخصوصية صخب الوسط الفني

