سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

حرص نجوم كرة القدم على الاحتفال بـ عيد ميلاد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، في أجواء سعيده ومبهجة.



ونشرت يسرا زوجة ميدو مجموعه من الصور لزوجات نجوم الكرة على رأسهم زوجة اللاعب حازم إمام و وشريف إكرامي وحسام غالي.

وتتميز زوجة ميدو بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد زوجة ميدو ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ويحتفل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق اليوم بعيد ميلاده الـ43، إذ ولد في 23 فبراير 1983 بالقاهرة ليصبح لاحقًا أحد أهم المهاجمين المصريين في الألفية الجديدة.

من الزمالك بدأت الحكاية

بدأ ميدو رحلته الكروية داخل قطاع الناشئين بالزمالك عام 1990 حيث تدرج في المراحل السنية حتى تم تصعيده للفريق الأول موسم 1999-2000.

وسجل هدفين في أولى مشاركاته بالدوري أمام الألومنيوم، كما شارك بقميص الأبيض في البطولات الأفريقية، لتكون هذه الانطلاقة بوابة عبوره إلى الاحتراف الخارجي.

احتراف مبكر وتألق أوروبي

لم يتجاوز ميدو 17 عامًا حين خاض أولى تجاربه الاحترافية مع جينت البلجيكي مسجلا 11 هدفا في 25 مباراة، ما جذب أنظار كبار أوروبا.