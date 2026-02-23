قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
رياضة

في عيد ميلاده الـ43 .. محطات لا تنسى بمسيرة ميدو

ميدو
ميدو
منتصر الرفاعي

عندما نتحدث عن جيل كتب اسمه بحروف من ذهب في سجل الاحتراف المصري بأوروبا يبرز اسم أحمد حسام ميدو كأحد أبرز المهاجمين الذين خاضوا التجربة مبكرًا ونجحوا في ترك بصمة واضحة داخل أكبر الدوريات.

وفي ذكرى ميلاده، نستعيد مسيرة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق الذي تنقل بين الملاعب الأوروبية الكبرى وحقق بطولات وإنجازات جعلت اسمه حاضرًا بقوة في تاريخ الكرة المصرية.

ويحتفل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق اليوم بعيد ميلاده الـ43، إذ ولد في 23 فبراير 1983 بالقاهرة ليصبح لاحقًا أحد أهم المهاجمين المصريين في الألفية الجديدة.

من الزمالك بدأت الحكاية

بدأ ميدو رحلته الكروية داخل قطاع الناشئين بالزمالك عام 1990 حيث تدرج في المراحل السنية حتى تم تصعيده للفريق الأول موسم 1999-2000.

وسجل هدفين في أولى مشاركاته بالدوري أمام الألومنيوم، كما شارك بقميص الأبيض في البطولات الأفريقية، لتكون هذه الانطلاقة بوابة عبوره إلى الاحتراف الخارجي.

احتراف مبكر وتألق أوروبي

لم يتجاوز ميدو 17 عامًا حين خاض أولى تجاربه الاحترافية مع جينت البلجيكي مسجلا 11 هدفا في 25 مباراة، ما جذب أنظار كبار أوروبا.

بعدها انتقل إلى أياكس أمستردام، حيث عاش واحدة من أفضل فتراته، وسجل 26 هدفًا وصنع 13 في 63 مباراة، محققًا عدة بطولات محلية.

تنقل ميدو بين عدة محطات أوروبية بارزة، أبرزها:

سيلتا فيغو (إعارة)

أولمبيك مارسيليا

روما

توتنهام هوتسبير حيث خاض 61 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا

كما لعب لـ ميدلزبره وويجان أتلتيك ووست هام يونايتد

ورغم تنقلاته الأوروبية، ظل الزمالك حاضرًا في قلبه، فعاد لارتداء قميصه في أكثر من محطة، مسجلًا ستة أهداف وصانعًا أربعة خلال 18 مباراة في فترات عودته.

تجربة تدريبية مبكرة

بعد الاعتزال دخل ميدو عالم التدريب في سن الثلاثين وتولى قيادة الزمالك عام 2013، ليصبح أصغر مدرب يحقق لقب كأس مصر مع النادي.

وقاد الفريق في 38 مباراة حقق خلالها 20 فوزا مقابل تسعة تعادلات وتسع هزائم.

كما خاض تجارب تدريبية مع:

وادي دجلة

الإسماعيلي

الوحدة

مصر للمقاصة

لكن نجاحه التدريبي لم يصل إلى مستوى تألقه كلاعب محترف.

مع منتخب مصر.. إنجاز وأزمة

شارك ميدو في 45 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 14 هدفا وكان ضمن الجيل المتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2006.

ورغم مساهمته في التتويج شهدت البطولة واقعة شهيرة بعد اعتراضه على استبداله في نصف النهائي أمام السنغال ما ترتب عليه استبعاده من المباراة النهائية وبعض الفترات اللاحقة.

حصاد البطولات

حقق ميدو خمس بطولات خلال مسيرته:

الدوري الهولندي مرتين مع أياكس

كأس هولندا

كأس السوبر الهولندي

كأس الأمم الأفريقية 2006 مع منتخب مصر

ويبقى "العالمي" واحدا من أبرز الأسماء التي حملت راية الاحتراف المصري في أوروبا واسما لا ينسى في ذاكرة جماهير الكرة المصرية.

احمد حسام ميدو ميدو الزمالك منتخب مصر توتنهام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

