قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إنشاء مقاطعة ممفيس "العاصمة الإدارية" ليس به مخالفة دستورية.. وأقترح إعداد مشروع مستقل عنها
جلسة ساخنة في ميت عقبة.. ماذا قال عواد في تحقيق الزمالك؟
عودة مؤجلة أم حلم مستحيل؟.. موقف الأهلي من استعادة وسام أبو علي
قناة السويس تؤمن عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG إحدى أكبر حاملات المثقلات عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار أهم أدوات خفض التضخم

عبد الناصر أبو شعفة، عضو مجلس النواب
عبد الناصر أبو شعفة، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب عبدالناصر أبو شعفة، عضو مجلس النواب، ضرورة تكثيف جهود الحكومة خلال الفترة المقبلة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضبط الأسواق، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار العمل على خفض التضخم وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأوضح "أبو شعفة"، أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب تكامل السياسات بين مختلف مؤسسات الدولة، مشددًا على أن مواجهة التضخم ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل قضية وطنية تتطلب تنسيقًا فعالًا بين البرلمان، والسلطة التنفيذية، والقوى الاقتصادية، والمجتمع المدني، لضمان تنفيذ استراتيجيات واضحة ومحددة النتائج تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تؤكد أهمية المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات تؤدي إلى اختلالات سعرية أو نقص في المعروض من السلع الأساسية، في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتقوية قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وأشار "أبو شعفة"، إلى أن البرلمان يدعم الحكومة من خلال سن تشريعات تسهم في تيسير الإجراءات الاقتصادية وتحفيز النمو، إلى جانب تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية أو أي صور من التلاعب بالأسعار، داعيًا إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتكثيف الحملات الميدانية لضمان تطبيق القوانين المنظمة للأسواق وتحقيق مبادئ المنافسة العادلة.

وأكد النائب عبدالناصر أبو شعفة، أن خفض معدلات التضخم يمثل ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسهم استقرار الأسعار في تعزيز القوة الشرائية للمواطن، وخلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن السياسات المالية والنقدية المتوازنة، والإجراءات المرتبطة بالرقابة على الأسواق والسياسات الائتمانية، تشكل ركيزة أساسية في الحد من آثار التضخم على الأسر ومشروعاتها الصغيرة والمتوسطة.

مجلس النواب الحكومة الاسعار التضخم السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد أبو النمرس وعزبة مدكور ويتابع مستوى النظافة العامة والإشغالات | صور

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يطالب بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية على الخيام الرمضانية

حملة العلاج الحر في المنوفية

ضبط عيادة وهمية للتخسيس تديرها منتحلة صفة طبيب في المنوفية

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد