خطورة تطبيقات مشاهدة القنوات المجانية على الموبايل.. فيديو

حذر المهندس وليد عبدالمقصود، خبير أمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية، من خطورة بعض التطبيقات المنتشرة على منصات السوشيال ميديا والتي تتيح مشاهدة القنوات الفضائية المشفرة مجانًا، مشيرًا إلى أنها قد تمنح المخترقين وصولًا كاملًا إلى الهاتف ونظام التشغيل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي، في برنامج "أنا وهو وهي" إن التطبيقات الخبيثة تستهدف أصحاب هواتف الأندرويد غير المحدثة، وتتيح للمخترقين مشاهدة الصور، الاستماع للميكروفون، واستخدام الكاميرا، مؤكدًا أن هذه التصرفات تدخل ضمن جرائم الابتزاز الإلكتروني في حال استهداف الضحايا.

وأضاف أن بعض التطبيقات تستخدم رسائل وهمية تخوف المستخدم، مثل إشعارات سحب أو إيداع مبالغ مالية، بهدف دفعه لإدخال كلمة المرور الخاصة به، مشددًا على أن المخترق لا يعرف رصيد الحساب الفعلي بل يستخدم أرقامًا عشوائية لتنفيذ العمليات دون اكتشافه.