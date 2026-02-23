محافظ بني سويف يتفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجي بناصر.. ويوجه بتيسير الإجراءات

واصل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، جولاته الميدانية على الجهات والمصالح الحكومية لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تذليل أي معوقات تواجههم في الحصول على الخدمات، وذلك في حضور شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، أحمد دسوقي مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ونواب رئيس الوحدة المحلية، ومسؤولي المركز التكنولوجي

وتفقد المحافظ منظومة العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة ناصر، واطّلع على الإجراءات المتبعة للتيسير على المواطنين، خاصة في ملفات التصالح، وتراخيص البناء، وكافة المعاملات والخدمات الحكومية التي يقدمها المركز، موجهاً بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام العمل وحُسن تقديم الخدمة، باعتبارها من الخدمات الجماهيرية الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة والإجراءات المتبعة، ووجّه المختصين بسرعة بحث وحل بعض المشكلات والمطالب التي تم طرحها، مؤكداً على ضرورة التيسير على المواطنين، والرد على استفساراتهم، وتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر، في إطار من الانضباط والالتزام وحسن المعاملة.



