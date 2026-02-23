قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
محافظ البنك المركزي يلتقي وزير التعليم العالي لبحث التعاون المشترك
سقوط أمطار في المنوفية والدفع بسيارات لرفع تجمعات المياه.. صور
محافظات

جولات وكيل تعليم بني سويف لضبط انتظام العملية التعليمية بالمدارس

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

ضمن جولاتها الميدانية المستمرة، قامت  أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بتفقد عدد من مدارس إدارة بني سويف التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة للعمل داخل المدارس.
وشملت الجولة زيارة مدرستي عليه رشدي الإعدادية بنات والشهيد محمد شاكر الابتدائية، حيث تفقدت وكيل الوزارة الفصول الدراسية، وتابعت انتظام الحصص الدراسية، واطلعت على نسب الحضور والغياب، ومستوى الانضباط داخل المدارس، مؤكدةً أهمية توفير مناخ تعليمي مناسب يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.
 

كما حرصت على إجراء حوار مباشر مع الطالبات والطلاب، للاطمئنان على مستوى شرح المناهج الدراسية، ومدى الاستفادة من التقييمات الأسبوعية، مشددةً على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للمناهج، وتنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة التي تسهم في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته.


ووجهت “الهواري” إدارات المدارس بمتابعة سجلات الحضور والغياب أولًا بأول، وتفعيل دور الإشراف اليومي، والتأكيد على تطبيق اللوائح المنظمة لتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية.


ويأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الأستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الجهود المبذولة لضبط المنظومة التعليمية، وتحقيق الانضباط المدرسي، وضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.
وأكدت وكيل الوزارة استمرار المتابعات الميدانية المفاجئة بجميع الإدارات التعليمية، دعمًا لجهود الدولة في تطوير التعليم، وتحقيق بيئة تعليمية جاذبة وآمنة تليق بأبنائنا الطلاب.

