صحة بني سويف تواصل الاستعداد لجائزة التميز الحكومي بإعداد استراتيجية متكاملة

واصلت مديرية الشؤون الصحية ببني سويف خطواتها التنفيذية لإعداد استراتيجية مؤسسية متكاملة تتماشى مع رؤية الدولة وخطة وزارة الصحة والسكان 2024–2030.

وأعلنت الدكتورة دينا أحمد عبدالباسط، مدير إدارة متابعة المديريات، عن اختيار ممثل من كل إدارة ليكون مسؤولًا عن تجميع وصياغة مكونات الخطة الاستراتيجية ومؤشرات أداء التميز، بما يضمن مشاركة شاملة وتكاملًا مؤسسيًا يعكس الواقع الفعلي للإدارات المختلفة ويعزز دقة التخطيط وواقعيته.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته إدارة متابعة المديريات، بحضور عدد من مديري الإدارات النوعية، من بينهم الدكتورة مروة عمر مدير إدارة المعامل، والدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض، في تأكيد واضح على دعم القيادات التنفيذية لمسار التخطيط الاستراتيجي، وتبني منهج الإدارة القائمة على النتائج وربط الأداء التشغيلي بالمستهدفات المؤسسية.

يأتي ذلك ضمن الاجتماع محاضرة متخصصة حول منهجيات التخطيط الاستراتيجي الحديث، تناولت تحليل الوضع الراهن وفق أدوات علمية دقيقة، وصياغة الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، وتحديد الأهداف الاستراتيجية القابلة للقياس، وربطها بمؤشرات أداء تتسق مع معايير جائزة التميز الحكومي، إضافة إلى استعراض آليات المتابعة والتقييم لضمان الاستدامة والتحسين المستمر.

كما شارك في فعاليات اللقاء فريق التميز الحكومي، ممثلًا في الدكتورة هاجر سمير – سفير التميز، والدكتورة فاطمة حمدي، والدكتورة نورا جمال، والدكتورة إيناس صفوت، والدكتورة ألفت صفوت، حيث استعرض الفريق متطلبات ومعايير التقييم لفئة المديريات، وآليات توثيق الممارسات المؤسسية وقياس الأثر الفعلي للأداء.

ويأتي هذا التحرك المؤسسي تحت إشراف مباشر من وكيل الوزارة، تأكيدًا على التزام المديرية بترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتعزيز الجاهزية التنافسية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة بني سويف.

