تاخد الدوا إمتى في رمضان؟ طبيب يوضح لمرضى الأمراض المزمنة

قال الدكتور محمد إسماعيل، استشاري الطب الباطنى والصدر، أن مع دخول شهر رمضان الكريم، يحتار الكتير من مرضى الأمراض المزمنة في مواعيد تناول الأدوية.

كشف الدكتور محمد إسماعيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أن هناك قاعدة بسيطة تساعد في تنظم اليوم وكيفية تناول الأدوية خلال رمضان.

سحور رمضان = فطار الأيام العادية

فطار رمضان = غداء وعشاء الأيام العادية

أوضح استشاري الباطنة، إن الأدوية التي كنت تأخذها قبل أو بعد الفطار في الأيام العادية، تستطيع تناولها قبل أو بعد السحور في رمضان، بالإضافة إلي الأدوية المرتبطة بوجبات الغداء أو العشاء، يتم تناولها قبل أو بعد الإفطار خلال رمضان.

أكد محمد إسماعيل أن هناك استثناء مهم و هو الأدوية المدرة للبول، خاصة لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم، يفضل تناولها قبل الإفطار وليس قبل السحور، لتجنب فقدان السوائل خلال ساعات الصيام.