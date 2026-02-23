جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. وإمام عاشور أكتر لاعب بحبه

كشف المنتج الكبير جمال العدل، خلال لقاء له لبرنامج أسرار، عبر فضائية “النهار”، عن العديد من التفاصيل الخاصة، بعشقه لنادي الزمالك، وعلاقة الفنانة يسرا بشركة العدل، ورأيه في تصوير الدراما للمناطق الشعبية.

جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة



وجهت الإعلامية أميرة بدر، سؤال للمنتج الكبير جمال العدل، :«لو هتقعد تعد فلوسك هتقعد تعد كام ساعة؟»، ليرد الأخير قائلًا: «4 أو 5 سنين».

وأشار جمال العدل، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة النهار، إلى أنه لم يضغط عليه أحد من أجل تحويل أرض النفاق لمسلسل أو عمل درامي، مضيفًا: «مفيش حد ضغط عليا ولا عمر حد ضغط عليا، ومبعملش حاجة إلا بكيفي».

وأشار جمال العدل إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك كلمة لأي فنان تتخطى الإنتاج أو تكون له التأثير على الإنتاج، قائلًا: «لأي كبير اشتغلنا معاه أو صغير، يكون كلمته تمشي على الإنتاج، ولا الموديل ده موجود في الشغلانة، استحدث الآن مع منتجين صغيرين أو حاجة».

وأوضح جمال العدل أنه شاهد الفترة الماضية الكثير من الأعمال الدرامية السيئة، وأغلبها أعمال تمثل الطبقة الشعبية، وهذه الاعمال لا يمكن أن يكون لها علاقة بالطبقة الشعبية، قائلًا: «الطبقات الشعبية لا بتتكلم كده ولا مبيتصرفوش كده، محدش بيكلم حد كده، دي حاجة بايخة ومش لطيفة، وليه حق الرئيس عبد الفتاح السيسي يزعل من المسلسلات دي».

جمال العدل: دعمت الزمالك بـ 150 ألف دولار.. وممدوح عباس دفع فوق الـ 300 مليون جنيه

أكد المنتج جمال العدل، أنه دفعت للزمالك 150 ألف دولار وفيه ناس كتير دفعوا للزمالك ، وممدوح عباس دافع فوق الـ 300 مليون جنيه لنادي الزمالك، لأن نادي الزمالك بيمثل بالنسبة ليا حاجة كبيرة جدا".

وأشار جمال العدل، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة النهار، إلى أنه يشتم اللاعبين على إضاعة أو إهدار الفرص أمام المرمى حبًا في النادي ونفسه أن يحقق النادي الفوز، موضحًا أن يعشق نادي الزمالك بشكل كبير،

وتابع أنه تعرض بالشتيمة لكثير من اللاعبين في نادي الزمالك بسبب ضياع أو فقد الفرص المحققة أمام المرمى، قائلًا: "وقتها بشتم كتير، أكتر هداف في الدنيا علي خليل وكان بيجيب أجوان عظيمة وأضاع فرص سهلة، وده كان بيحصل وأنا صغير».





جمال العدل: إمام عاشور الوحيد اللي بحبه وزعلت لما مشي.. والزمالك بالنسبة لي هو الحياة

أكد المنتج جمال العدل ، إن “إمام عاشور هو اللاعب الوحيد اللي بحبه، وزعلت لما مشي وأي حد بيمثل نادي الزمالك أنا بحبه وأمشي وراه”.

وقال جمال العدل، خلال لقاء له لبرنامج “أسرار”، عبر فضائية “النهار”، أنه في حال توليه رئاسة نادي الزمالك، سيعمل على إعادة كرامة النادي ومكانته، مشددًا على أنه لن يتهاون مع أي شخص لا يملك انتماءً حقيقيًا للقلعة البيضاء.

وأضاف أن انتماءه للقلعة البيضاء لا يرتبط بموقع أو منصب، قائلاً: "الزمالك بالنسبة لي هو الحياة".

جمال العدل: نجاح العدل جروب مرتبط بنجاح يسرا.. وهي من رواد الجيل الرائع



قال المنتج جمال العدل، إن شركة العدل جروب منذ بدايتها مع سامي العدل ومدحت العدل قامت ببناء علاقات صداقة قوية مع الفنانة يسرا.

وأضاف جمال العدل، خلال لقاء له لبرنامج “أسرار”، عبر فضائية “النهار”، أن نجاح الشركة مرتبط أيضًا بنجاح يسرا، مؤكدًا أن الفنانة يسرا لم تتدخل في أعمال الشركة إلا إذا كان هناك بطل أو بطلة تربطها علاقة غير جيدة بها.

وأشاد المنتج جمال العدل بمكانة يسرا، واصفًا إياها بأنها من رواد جيل رائع في الوسط الفني.

جمال العدل: دعمنا نادي الزمالك عبر سنوات طويلة والكيان أهم من العدل جروب





أكد المنتج الكبير جمال العدل، أن عائلته لعبت أدوارًا داعمة لنادي الزمالك على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنهم سددوا ودفعوا مبالغ مالية عديدة خلال الأزمات التي مر بها النادي عبر تاريخه، انطلاقًا من حبهم وانتمائهم.

وأوضح جمال العدل، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة النهار، أن دعم الأسرة للزمالك لم يكن يومًا محل استعراض أو حديث إعلامي، مؤكدًا أن ما قدموه جاء بدافع المحبة والعشق للنادي، ولا يجب الإفصاح عن تفاصيله أو التفاخر به، لأن العلاقة مع الكيان الأبيض تقوم على الانتماء لا المكاسب.

وعبر جمال العدل عن رفضه ترديد عبارة «بيبو وبشير وبيبو والجون»، موضحًا أنه لا يحب هذا اللفظ ولا يفضل قوله على الهواء.

وعند سؤاله عن الاختيار بين الزمالك والعدل، قائلًا: «الزمالك طبعًا مفيش تفكير»، مؤكدًا على قوة ارتباطه بالنادي.

جمال العدل: عمري ما استلفت فلوس.. علاقتي بالنجوم تبادلية وكل طرف بيستفيد



أكد المنتج الكبير جمال العدل، أنه لم يتعرض لموقف سابق بأن استلف أي مبلغ مالي من أي شخص، قائلًا: «عمري ما استلفت فلوس إلا وأنا طفل صغير، مبحبش السلف».

وشدد جمال العدل، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة النهار، على أنه لا يهتم بشكل كبير بالسفر والرحلات أو الأكل والطبخ أو النوم، قائلًا: «لو هختار حاجة اعملها هنام»، مشددًا على أن فكرة وعلاقته بالنجوم هي علاقة تبادلية لا تقتصر على فكرة استفادة طرف من طرف آخر بشكل كبير، إلا أن الطرفين يستفيدون بشكل متوازن.

وواصل: «زي ما أنا بستفيد من النجم، النجم بردوا بيستفيد من اسمي على أي عمل، وعلاقتنا بتكون بالشكل ده»، وأوضح أنه يتمنى على مدى مشوار عمره الطويلة في العمل الفني والإعلامي أن يكون شرف أسم عائلته، مضيفًا: «جميع أفراد الأسرة مكملين بعض ومحسوبين على بعض وبنكمل الصورة وهوية العائلة».