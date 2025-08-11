الزمالك بالنسبة لي هو الحياة.. جمال العدل: هناك دراسة لإنشاء فرع جديد للنادي بالتجمع

أكد المنتج جمال العدل،عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، أن انتماءه للقلعة البيضاء لا يرتبط بموقع أو منصب، قائلاً: "الزمالك بالنسبة لي هو الحياة"، مشددًا على أن هدف لجنة الاستثمار وتنمية الموارد هو خدمة النادي فقط، دون أي نية للترشح في الانتخابات المقبلة.



وأوضح العدل، في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك مع محمد أبو العلا، أن العمل يجري حاليًا على قدم وساق للانتهاء من فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن جميع فرق النادي ستبدأ قريبًا في التدريبات على ملاعب هذا الفرع.



وكشف عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد أن هناك دراسة لإنشاء فرع جديد للنادي في منطقة التجمع، بالإضافة إلى فروع بالمحافظات، مؤكدًا أن الزمالك يسير نحو الوصول للمكانة التي يستحقها، وأن جميع اللجان التي تم تشكيلها هدفها مساعدة مجلس إدارة النادي في تحقيق أهدافه.