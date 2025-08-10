أمير هشام: فيريرا يجهز ألفينا والدباغ لمواجهة المقاولون.. وتراجع الجزيري مستمر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك وضع برنامج تأهيلي خاص لتجهيز البرازيلي خوان ألفينا قبل لقاء المقاولون العرب في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: هناك برنامج تأهيلي أيضا لتجهيز عدي الدباغ، وهو في حالة تركيز شديدة ولديه معنويات عالية من أجل المشاركة أيضا في لقاء المقاولون.

وأضاف: أسهم سيف الدين الجزيري تتراجع بشكل كبير داخل الزمالك، خصوصا أنه ظهر غير جاهزًا بشكل واضح في المباراة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا، ولم يكن مؤثرًا بشكل كبير عقب الدفع به في الشوط الثاني، على عكس أدم كايد وسيف جعفر.

وواصل: هناك لاعبين آخرين جاهزين للعب خلال الفترة المقبلة مثل عمرو ناصر وعدي الدباغ وأحمد شريف.